Замість зниклого ексміністра: у Китаї призначено нового главу Міноборони

За даними журналістів, Дун Цзюнь замінить Лі Шанфу, який востаннє з'являвся на публіці 25 серпня.

У п'ятницю, 29 грудня, Китай оголосив про призначення Дун Цзюня, колишнього командувача Військово-морських сил, новим міністром оборони. Він замінив на цій посаді Лі Шанфу, який зник із суспільної уваги чотири місяці тому. Про це повідомляє Reuters.

Це призначення відбулося в період, коли китайський лідер Сі Цзіньпін почав "реорганізацію" збройних сил, зміцнюючи контроль над армією КНР.

Обов'язки міністра оборони Китаю включають у себе виступ у ролі публічного представника Народно-визвольної армії у взаємодії зі ЗМІ та збройними силами інших країн.

У джерелі зазначають, що одним із важливих аспектів його діяльності є взаємодія з військовими Сполучених Штатів з метою зниження ризику виникнення конфлікту навколо Тайваню і Південно-Китайського моря.

Зазначимо, що перед тим як очолити ВМС Народно-визвольної армії та отримати звання генерала 2021 року, Дун обіймав посаду віце-командувача Східного морського флоту, основи нинішнього Командування Східного театру воєнних дій — ключової структури, відповідальної за забезпечення безпеки Тайваню. Крім того, він також виконував обов'язки віце-командувача Південного командування, оперативної зони в спірних водах Південно-Китайського моря.

Дун заступить на посаду замість Лі Шанфу, який керував департаментом, відповідальним за закупівлю обладнання та проведення досліджень, перш ніж у березні обійняти посаду міністра оборони. Відтоді як Лі востаннє з'явився в публічному просторі 25 серпня, його місцезнаходження залишалося невідомим.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з посиланням на розвіддані Вашингтона інформували, що Лі Шанфу відсторонили від виконання обов'язків міністра оборони. Раптове зникнення китайського чиновника порівнювали з сюжетами Агати Крісті.

Раніше, 16 серпня, Лі Шанфу пригрозив США, виступаючи в Москві. Міністр оборони завуальовано розкритикував зовнішню політику Вашингтона щодо Тайваню.