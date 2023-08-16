"Гра з вогнем": міністр оборони Китаю пригрозив США через Тайвань

На Московській конференції з міжнародної безпеки Лі Шанфу заявив, що спроби використовувати Тайвань для стримування Китаю неодмінно закінчаться невдачею.

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У вівторок, 16 серпня, міністр оборони Китаю Лі Шанфу, виступаючи на конференції з безпеки в РФ, застеріг від "гри з вогнем" у тому, що стосується Тайваню. З його боку це була завуальована критика зовнішньої політики Вашингтона. Про це повідомляє CNN.

На Московській конференції з міжнародної безпеки Лі заявив, що спроби "використовувати Тайвань для стримування Китаю" "неодмінно закінчаться невдачею".

Ці заяви перегукуються з попередніми заявами офіційних осіб КНР.

Керівна Комуністична партія Китаю заявляє про намір взяти під свій контроль Тайвань і не виключає силового сценарію. Міністр оборони неодноразово критикував взаємодії Вашингтона з Тайбеєм, з яким у США все ж таки немає офіційних дипломатичних відносин, попри продаж зброї острівній державі.

Лі Шанфу, який 2018 року опинився під санкціями США, зі свого боку, вже за закупівлю російської зброї, відвідав московську безпекову конференцію в межах шестиденної поїздки до РФ і Білорусі.

У московському форумі також беруть участь представники оборонних відомств із понад 20 "дружніх країн", включно з Білоруссю, Іраном і М'янмою. За повідомленнями російських держЗМІ, західних лідерів до Москви вирішили не запрошувати.

Лі Шанфу вже вдруге офіційно відвідує РФ на посаді міністра оборони. Зв'язки у сфері безпеки з Москвою продовжують зміцнюватися, водночас Пекін залишається імпортером українського зерна.

Нагадаємо, що Китай маневрує між Росією та Україною. За оцінками журналістів, у Пекіні усвідомлюють, що Москва не шукає швидкого виходу з конфлікту, а готується до затяжної війни.