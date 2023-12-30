"18 колото-різаних ран": у Підмосков'ї знайшли метрвим батька спікера РПЦ, — росЗМІ (фото)

Син убитого Романа Легойди виконує обов'язки прессекретаря патріарха Кирила і перебуває під українськими санкціями через "підтримку терору і геноцидної політики".

У Московській області Російської Федерації виявлено труп батька журналіста, тимчасово виконуючого обов'язки керівника пресслужби патріарха Кирила, Володимира Легойди. Про це повідомляє російське медіа Mash.

Повідомляється, що тіло 90-річного Романа Легойди знайшли в яру біля дороги в населеному пункті Видне. На ньому було виявлено сліди насильницької смерті.

"Попередньо, на нього напали під час денної прогулянки з онуком — чоловік отримав 18 колото-різаних ран", — ідеться в публікації.

У ГСУ СК Росії в Московській області повідомили, що за фактом виявлення на узбіччі автомобільної дороги в Ленінському міському окрузі тіла 90-річного місцевого жителя з безліччю колото-різаних ран порушено кримінальну справу.

Роман Легойда Фото: Mash

Глава СК Олександр Бастрикін доручив керівнику ГСУ СК Росії в Московській області скласти оперативну доповідь про проведені слідчі дії та обставини інциденту.

Представник МВС Ірина Вовк у коментарі "РИА Новости" сказала, що у відомстві "зроблять усе можливе, щоб розкрити злочин і притягнути винних до відповідальності".

Зазначимо, що 2025 року Священний синод РПЦ призначив сина Романа Легойди головою Синодального відділу із взаємовідносин Церкви з суспільством і ЗМІ. У 2023 році Володимир Легойда потрапив до санкційного списку України, як особа, "які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику".

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що настоятеля Російської Православної Церкви патріарха Кирила оголосили в розшук. Священнослужителя служителя звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України.

Раніше, 10 квітня патріарх Кирило спробував виправдати вторгнення ЗС РФ в Україну. Він звинуватив Захід у бажанні нав'язати свої цінності Росії і виступив проти "втрати відмінності між статями" і "розпусти".