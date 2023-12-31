"Я людина світу": співачка з Москви приїхала відпочивати в українські Карпати (фото)

За словами російської виконавиці Аліни Маслової, вона на 30% українка, а її сім'я живе в Молдові, тож вона має право приїжджати на українські курорти.

Російська співачка і блогерка Аліна Маслова, яка проживає в Москві, поділилася своїм захопленням від відвідування українських Карпат. Вона із задоволенням розповідає про своє перебування на курорті в Драгобраті, де, за її словами, вона відзначає Новий рік у родинному колі. Про це Маслова розповіла в Instagram.

У своєму блозі вона зазначає, що відчуває рівну любов до Росії та України.

Аліна Маслова в Карпатах

"Я на 30% українка, на 30% росіянка, на 30% молдованка. Я вчила українську, молдавську та російську. Я люблю і Україну, і Росію. Але сама з Молдови, у мене багато друзів в обох країнах. І через політичні дії я не хочу розділяти цю любов, мені щиро шкода постраждалих, я допомагала біженцям на початку всієї цієї історії, але ніколи не ставала на чийсь бік. Я людина миру", — заявила вона.

Аліна Маслова в Карпатах

Крім того, Маслова заявила, що у неї є український паспорт.

"Коментувати не буду, головне, що мої люди засипали дуже добрими і теплими словами. І, так, у мене в самої український паспорт", — додала вона.

Маслова заявила, що у неї є український паспорт

Хто така Аліна Маслова

Аліна Маслова, російська блогерка і співачка, яка народилася в Молдові, набула популярності завдяки відкритому обговоренню свого особистого життя. Вона завагітніла в 16 років, після чого її батьки наполягли на тому, щоб вона вийшла заміж за батька майбутньої дитини, старшого на два роки. З цього союзу з'явилася дочка на ім'я Емілі. Наразі 23-річна блогерка проживає в Росії, де не тільки записує свої музичні твори, а й продовжує активно підтримувати свій блог. На Instagram її підписниками є близько 175 тисяч осіб.

Аліна Маслова народилася в Тирасполі, столиці так званої "Придністровської Молдавської Республіки", регіону, де більшість жителів мають російське громадянство. Нині її сім'я проживає там, а разом із блогеркою відпочиває на Закарпатті. Сама Аліна вирішила підкорити Москву, де веде свою активну діяльність, працює і, відповідно, платить податки до бюджету РФ.

Нагадаємо, що 76-річна співачка Софія Ротару втратила свою нерухомість на території анексованого Криму в Ялті.