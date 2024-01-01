Потужний землетрус у Японії: влада закликала жителів негайно евакуюватися (карта)

За інформацією журналістів, жителів деяких районів закликають терміново переміститися на височини, незважаючи на зимову погоду. Метеорологічне агентство Японії на своєму сайті публікує карту районів, яких може накрити цунамі.

У центральній Японії 1 січня стався потужний землетрус магнітудою 7,6. У країні оголосили попередження для жителів негайно покинути деякі райони західного узбережжя у зв'язку із загрозою цунамі. Евакуацію також оголосили в кількох областях російського Далекого Сходу, повідомляє ВВС.

Влада випустила попередження про цунамі в префектурах Ніїгата і Тояма, попередивши, що хвилі можуть сягати 3 метрів, а в прибережному районі Ното в префектурі Ісікава — заввишки 5 метрів.

На каналах громадського телебачення транслюють на весь екран напис "Евакуюйтеся". Жителів закликають терміново переміститися на височини, незважаючи на зимову погоду. Метеорологічне агентство Японії на своєму сайті публікує карту районів, яких може накрити цунамі.

Фото: Скриншот

Фіолетовою лінією позначена територія, на якій оголосили "попередження про потужне цунамі", з можливою висотою хвиль понад 3 м. Червоний колір — хвилі до 3 м, а жовтий — один метр і менше. Блакитна лінія показує місця, де дещо змінився рівень моря.

Землетрус порушив зв'язок, призвів до закриття доріг і руйнування будівель. Принаймні п'ять автомагістралей було закрито, заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі, повідомляє японська громадська телекомпанія NHK.

За його словами, від перебоїв у подачі електроенергії можуть постраждати до 33 000 домогосподарств.Унаслідок землетрусу в місті Вадзіме спалахнула велика пожежа.

Швидкісні поїзди "Сінкансен" між Токіо і префектурою Ісікава, де розташований епіцентр землетрусу, припинили рух, повідомили в компанії Japan Railways.

Сили самооборони Японії заявили, що прямують на допомогу префектурі Ісікава. Міністр оборони країни Мінору Кіхара повідомив журналістам, що деякі члени Сил самооборони країни вже досягли міст Вадзіма і Судзу в префектурі Ісікава. Ще 8500 осіб перебувають у режимі очікування.

За інформацією журналістів, можливі наслідки землетрусу очікують на російському острові Сахалін. У прибережній частині західного узбережжя острова було оголошено евакуацію. Про загрозу цунамі також оголосили у Владивостоці.

Нагадаємо, 1 січня Фокус повідомляв про те, що в Японії оголошено попередження про цунамі. Епіцентр землетрусу зафіксовано в морі на півночі центральної частини Японії.