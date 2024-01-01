Перша з пострадянських: в Естонії легалізували одностатеві шлюби

Цивільні партнерства були юридично визнані в країні ще з 2013 року. Наразі пари можуть подавати шлюбні заявки онлайн.

В Естонії з 1 січня 2024 року одностатеві пари офіційно можуть укладати шлюби. Про це пише The Guardian.

Країна першою з пострадянських легалізувала одностатеві партнерства Їх можна укладати з першого дня 2024 року.

Ще на початку літа 2023 року Рійгікогу, парламент Естонії, проголосував за відповідний закон. А наразі він вступив у силу. Пари зможуть реєструвати свої шлюбні заяви онлайн.

Активна робота над досягненням шлюбної рівності в країні почалася після перемоги на виборах прем'єр-міністра Кайї Каллас у лютому 2023 року.

Цивільні партнерства були юридично визнані тут ще з 2013 року.

Яка ситуація в Україні?

Наразі в Україні одностатеві партнерства не легалізовані, хоча відповідна петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів. Президент Володимир Зеленський наголосив, що нашій країні близькі цінності Євросоюзу. Глава держави повідомив про початок роботи Міністерства юстиції щодо законодавчого запровадження інституту громадянського партнерства.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляли про 50 тисяч ЛГБТ-військових у лавах ЗСУ.

Також Фокус писав про реакцію Володимира Зеленського на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні.