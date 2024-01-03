У Ірані пролунали вибухи під час поминання генерала Сулеймані, є десятки загиблих (відео)

Місцева влада заявляє, на цвинтарі загинуло кілька десятків людей, які прийшли вшанувати колишнього командувача КВІР. Припускають, що вибухівку підклали "терористи".

3 січня у місті Керман у центральному районі Ірану пролунали вибухи на цвинтарі, де іранці вшановували командувача Корпусу Вартових ісламської революції (КВІР) генерала Касема Сулеймані. За попередніми даними, могли загинути більш як 70 людей, також є поранені. Про надзвичайну подію в Ірані розповіло інформаційне агентство IRNA.

Журналісти стверджують, що на кладовищі пролунало два вибухи, які стались під час церемонії на честь четвертої річниці смерті іранського воєначальника. Згідно з попередніми даними, перший вибух стався за 700 метрів від могили Сулеймані. Другий — на відстані кілометра. Представники іранської влади заявили, що загинуло 73 осіб, поранено — 170. Також припускають, що міг статись теракт: невідомі особи підірвали заряди дистанційно.

У мережі опубліковано кадри з місця надзвичайної події. На відео можна побачити, що на урочисту церемонію зібрались сотні іранців — вони заполонили всю вулицю, яка веде до кладовища. Видно, як десь попереду від колони шанувальників Сулеймані здіймається стовп диму.

На інших відео — кадри втечі іранців після одного з вибухів. На порталі Times of Israel журналісти вказують, що частина загиблих — жертви натовпу, а не вибухових пристроїв.

Події в Ірані — деталі

Зазначимо, Касем Сулеймані — генерал одного з бойових підрозділів Корпусу Вартових ісламської революції. За його життя у виданні The New York Times повідомляли, що він, разом з іншими представниками влади Ірану, підтримував терористичні організації "Хезболла" в Лівані та ХАМАС в секторі Гази. Крім того, долучився до закріплення режиму в Сирії — допомагав нинішньому президенту Башару Асаду. Іранський військовий загинув 3 січня 2020 року у Багдаді — по ньому цілеспрямовано влучив снаряд армії США, написали журналісти агентства BBC.

Тим часом Іран продовжує підтримувати війська Росії на війні з Україною. Зокрема, з цієї країни регулярно прибувають вантажні літаки, які можуть привозити російським військам різні види зброї. До всього, розслідувачі впевнені, що за діями палестинських терористів також стоять іранські політики, які передали їм снаряди, випущені у Північній Кореї.

Нагадуємо, 2 січня у столиці Лівану Бейрут пролунав вибух, внаслідок якого загинув один з керівників терористичної організації ХАМАС. За попередньою інформацією, він та ще кілька діячів з Гази підірвались після прильоту безпілотника невідомого походження. Водночас з перших днів війни ХАМАС та Ізраїлю у бік ізраїльтян регулярно летять крилаті ракети, запущені бойовиками Хезболли.