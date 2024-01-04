Блекаут у Москві: десятки будинків залишилися без світла й опалення у 25-градусний мороз (відео)

Знеструмлено понад 20 багатоквартирних житлових будинків у трьох районах російської столиці. Через частковий блекаут і сильні морози температура всередині квартир опустилася до позначки 10-15 градусів тепла.

У столиці Росії Москві сталася пожежа на підстанції, унаслідок чого три райони втратили електроенергію та опалення. Про це повідомляють російські Telegram-канали Baza і Mash.

За даними російських джерел, на місці загоряння працюють співробітники МНС, споживачів перемикають на резервну схему електропостачання.

"На місці працюють кілька екіпажів пожежників", — повідомляють на каналі Baza.

Як заявили в джерелах, на Високовольтному проїзді в Москві спалахнула пожежа на підстанції, що призвело до відсутності тепла і світла у мешканців понад 20 багатоповерхових будинків. Що стало причиною пожежі, поки невідомо.

"Приблизно о 6 ранку загорілася трансформаторна підстанція на Високовольтному проїзді. Від неї живляться, зокрема, будинки в Бібіреві, Відрадному і Медведкові. Як довго сидітимуть без світла і частини обігріву — невідомо, аварію намагаються в максимально короткі терміни ліквідувати комунальники", — повідомили на каналі Mash.

Зазначимо, що зараз у Москві — 24 градуси морозу. А температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів.

У Москві горить підстанція У Москві горить підстанція У Москві горить підстанція У Москві горить підстанція

Нагадаємо, що 1 січня на заході Москви горів ангар із дизельним паливом на площі близько 1000 квадратних метрів. Пожежа охопила двоповерхову металеву будівлю з прибудовою, яка розміщується на території гірськолижного комплексу "Лата Трек" на Крилатській вулиці. Відомо, що в ангарі зберігалася велика кількість дизельного пального.

Також 4 грудня в Москві горів завод, що випускає спецтранспорт.

24 листопада сталася пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно". Тоді ж повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.