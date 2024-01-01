У Москві масштабна пожежа: горить ангар із дизельним пальним (відео)

За інформацією телеграм-каналу Shot, в ангарі, який загорівся, зберігалася велика кількість палива.

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На заході Москви горить ангар із дизельним паливом на площі близько 1000 квадратних метрів. Про це повідомляє телеграм-канал Shot.

За його інформацією, пожежа охопила двоповерхову металеву будівлю з прибудовою, яка розміщується на території гірськолижного комплексу "Лата Трек" на Крилатській вулиці. Відомо, що в ангарі зберігалася велика кількість дизельного палива.

На місці події, за інформацією телеграм-каналу, працюють пожежники, про постраждалих і наслідки поки не повідомляли.

Пожежі в Росії

У 2023 році почастішала кількість пожеж, спричинених атаками ударних безпілотників. Під ударом опиняються різні регіони, і найчастіше Москва.

Наприклад, 24 листопада сталася пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно". Тоді ж повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.

Також 4 грудня в Москві палав завод, що випускає спецтранспорт.

Крім того, 7 грудня в Москві сталася пожежа на "Електрозаводі". Пожежа почалася на першому поверсі лакофарбового цеху, розташованого на заводі з виготовлення залізобетонних виробів і металевих конструкцій.

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Нагадаємо, 1 грудня в Росії горів ринок "Садовод". Там вибухнули балони з хімікатами. Площа пожежі сягнула 600 квадратних метрів. За інформацією МНС РФ, пожежа спалахнула в торгових павільйонах. Пізніше у відомстві уточнили, що на ринку загорілися товари в суміжних трирівневих контейнерах.