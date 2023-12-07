Пожежа в Москві: у центрі столиці РФ горить "Електрозавод" (відео)

Як повідомляють російські ЗМІ, підпали і вибухи відбуваються в найрізноманітніших регіонах Росії, зокрема в Москві.

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У центрі Москви в районі Преображенської набережної горить "Електрозавод". Про це пише опозиційне видання Mash.

Як повідомляє медіа, пожежа почалася на першому поверсі лакофарбового цеху з виготовлення залізобетонних виробів і металевих конструкцій. З будівлі валить густий чорний дим.

"Площа вогню становить поки що 50 квадратних метрів. Попередньо, без постраждалих", — пише Mash.

І додає, що до місця події вже виїхали пожежники.

"Електрозавод" — що відомо

"Електрозавод" засновано 1928 року. Виробляє різного роду трансформаторне і реакторне обладнання, серед якого шунтувальні реактори, автотрансформатори, комплектні розподільчі пристрої та трансформаторні підстанції, обладнання для електростанцій і мережевих підприємств.

У 1993 році перетворений на багатопрофільний холдинг. У 2020 році став частиною АТ "Холдинг ERSO" під назвою АТ "ПК ХК Електрозавод".

Вибухи та пожежі в Росії — останні новини

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось горить, вибухає. Під ударом опиняються найрізноманітніші регіони, зокрема й Москва.

24 листопада сталася пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно" в Любліно. Вогонь поширився на площу 200 квадратних метрів. Щоб загасити пожежу, довелося відключити мережу в трансформаторі.

26 листопада в російському Челябінську прогримів вибух, після чого почалася сильна пожежа. РосЗМІ повідомили, що загоряння сталося на території Челябінського тракторного заводу, який розташований на проспекті Леніна.

1 грудня в Росії горів ринок "Садовод". Там вибухнули балони з хімікатами. Площа пожежі досягла 600 квадратних метрів.

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У Санкт-Петербурзі прогриміли вибухи і спалахнула пожежа: є постраждалі, — соцмережі (відео)

28 листопада у ЗМІ написали про надзвичайну подію в Ростовській області РФ. Спочатку в соцмережах розповіли про вибухи на околиці міста Каменськ-Шахтинськ. Пізніше в медіа підтвердили удар БПЛА по місцевому машинобудівному заводу.