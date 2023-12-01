У Санкт-Петербурзі прогриміли вибухи і спалахнула пожежа: є постраждалі, — соцмережі (відео)

За даними російських медіа, під час пожежі на ринку "Садовод" вибухнули балони з хімікатами. Площа пожежі сягнула 600 квадратних метрів.

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У п'ятницю, 1 грудня, у російському місті Санкт-Петербург, сталася пожежа на ринку "Садовод". Про це повідомила пресслужба Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації в Telegram.

За інформацією МНС РФ, пожежа спалахнула в торгових павільйонах. Пізніше у відомстві уточнили, що на ринку загорілися товари в суміжних трирівневих контейнерах.

До гасіння пожежі було залучено понад 100 осіб і 48 одиниць техніки, зокрема підйомні механізми. Площа загоряння склала 600 квадратних метрів.

Повідомляється, що ліквідація вогню була ускладнена через щільну забудову. Рятувальникам довелося розібрати конструкції найближчих павільйонів. За даними МНС РФ, пожежу вже ліквідовано.

Російський Telegram-канал "112" повідомив, що під час пожежі в ангарі на ринку "Садовод" вибухнули балони з хімікатами. У Мережі також з'явилося відповідне відео.

Вибух у Санкт-Петербурзі

За словами авторів каналу, під час гасіння пожежі один зі співробітників МНС РФ впав із даху. Чоловіка госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою.

Нагадаємо, 26 листопада в російському Челябінську прогримів вибух, після чого почалася сильна пожежа. РосЗМІ повідомили, що загоряння сталося на території Челябінського тракторного заводу, який розташований на проспекті Леніна.

Раніше. 24 листопада, сталася пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно" в Любліно. Вогонь поширився на площу в 200 квадратних метрів. Щоб загасити пожежу, довелося відключити мережу в трансформаторі.