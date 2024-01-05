В Шотландії позбавлять українських біженців виплат на житло, — ЗМІ

Мерії міст заявили, як повідомили журналісти Daily Record, що після урядових вказівок їм доведеться припинити підтримувати готелі, де розміщені українці.

Уряд Шотландії вирішив позбавити біженців з України виплат на житло. Про це повідомляє Daily Record.

Посадовці звернулися до місцевої влади з відповідними пропозиціями. Видання назвало ініціативу ще одним підтвердженням того, міністри Шотландської національної партії (SNP) не поважають місцеві ради.

Як йдеться у повідомлені, було оголошено, що надання фінансування для допомоги українцям в облаштуванні не триватиме надалі. Після цього мерії міст заявили, що їм доведеться припинити підтримувати готелі, де розміщені українські громадяни.

Оголошуючи програму у 2022 році, Нікола Стерджен, колишня перша міністерка уряду Шотландії, заявила, що країна відігравала "повноцінне значення" у прийнятті українців, які шукають притулку від війни. Той факт, як зазначає видання, що тисячі людей оселилися в Шотландії або перебувають у процесі того, щоб зробити її своєю домівкою, має бути предметом гордості.

"Цього разу програли бідні українці, які потребують, щоб їхній "теплий" прийом був підкріплений холодною, твердою готівкою", – йдеться у повідомленні.

Українські біженці в Шотландії

Шотландія у липні 2022 року призупинила програму підтримки українських біженців у зв’язку з нестачею житла. В уряді заявляли, що тримісячна пауза не вплине на майже 18 000 осіб, які, як очікується, прибудуть.

Посадовці заявили, що призупинення програми "гарантує, що переміщені особи, які вже перебувають тут, і ті, хто прибуде в найближчі місяці, будуть у безпеці. В уряді заявляли, що 4,666 з 7,000 українців, які прибули до Шотландії, зробили це в рамках "схеми суперспонсорства", яка була запущена 18 березня.

Нагадаємо, у січня 2024 року у Польщі порахували кількість українських чоловіків, які перебувають на території країни. Нацбанк Польщі стверджує, що у країні п'яту частину українських біженців становлять чоловіки. Окрім того, порівняно із жінками їм легше працевлаштуватися та вони частіше знаходять постійну роботу.