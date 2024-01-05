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В Шотландії позбавлять українських біженців виплат на житло, — ЗМІ

Мирослав Гурко
Фото: скрін відео | В Шотландії змінюють норми щодо українських біженців

Мерії міст заявили, як повідомили журналісти Daily Record, що після урядових вказівок їм доведеться припинити підтримувати готелі, де розміщені українці.

Уряд Шотландії вирішив позбавити біженців з України виплат на житло. Про це повідомляє Daily Record.

Посадовці звернулися до місцевої влади з відповідними пропозиціями. Видання назвало ініціативу ще одним підтвердженням того, міністри Шотландської національної партії (SNP) не поважають місцеві ради.

Як йдеться у повідомлені, було оголошено, що надання фінансування для допомоги українцям в облаштуванні не триватиме надалі. Після цього мерії міст заявили, що їм доведеться припинити підтримувати готелі, де розміщені українські громадяни.

Оголошуючи програму у 2022 році, Нікола Стерджен, колишня перша міністерка уряду Шотландії, заявила, що країна відігравала "повноцінне значення" у прийнятті українців, які шукають притулку від війни. Той факт, як зазначає видання, що тисячі людей оселилися в Шотландії або перебувають у процесі того, щоб зробити її своєю домівкою, має бути предметом гордості.

"Цього разу програли бідні українці, які потребують, щоб їхній "теплий" прийом був підкріплений холодною, твердою готівкою", – йдеться у повідомленні.

Українські біженці в Шотландії

Шотландія у липні 2022 року призупинила програму підтримки українських біженців у зв’язку з нестачею житла. В уряді заявляли, що тримісячна пауза не вплине на майже 18 000 осіб, які, як очікується, прибудуть.

Посадовці заявили, що призупинення програми "гарантує, що переміщені особи, які вже перебувають тут, і ті, хто прибуде в найближчі місяці, будуть у безпеці. В уряді заявляли, що 4,666 з 7,000 українців, які прибули до Шотландії, зробили це в рамках "схеми суперспонсорства", яка була запущена 18 березня.

Нагадаємо, у січня 2024 року у Польщі порахували кількість українських чоловіків, які перебувають на території країни. Нацбанк Польщі стверджує, що у країні п'яту частину українських біженців становлять чоловіки. Окрім того, порівняно із жінками їм легше працевлаштуватися та вони частіше знаходять постійну роботу.