Кожен п'ятий біженець: у Польщі порахували кількість українських чоловіків

Нацбанк Польщі стверджує, що у країні п'яту частину українських біженців становлять чоловіки. Окрім того, порівняно із жінками їм легше працевлаштуватися та вони частіше знаходять постійну роботу.

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У Польщі перебуває чимало українців, більшість з них — жінки. Попри це серед біженців стає все більше чоловіків та їх частка зросла до 22%. Такі дані дослідження опублікував Національний банк Польщі, пише Business Insider.

Половину українських мігрантів та біженців становлять саме люди молодого віку від 27 до 44 років. Відзначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у Польщі збільшилася частка українців віком від 60 років. Згідно із дослідженням таких людей 9%.

Також у дослідженні порівняли, скільки українців у Польщі мають вищу освіту. Так, серед українців, які виїхали до лютого 2022 року, 42% громадян України мали вищу освіту. Серед біженців така частка людей становить 48%.

Окрім того, 43% українських біженців мають середню освіту, а серед тих, хто виїхав до повномасштабного вторгнення — 38%. Професійно-технічну або початкову освіту має лише кожен п’ятий українець у Польщі.

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Серед українців, які виїхали до Польщі ще до повномасштабного вторгнення, працювали 94% людей. Попри це, серед українських біженців роботу знайшли лише 64%.

Зазначається, що найлегше працевлаштуватися саме біженцям чоловікам, з них роботу знайшли 71%, також вони частіше мають постійну роботу, ніж жінки. Імовірно це пов’язано із більшою кількістю вакансій у професіях, до яких більш залучені чоловіки.

Згідно із дослідженням, більшу зарплату отримували українці, які приїхали у Польщу до війни – 3 тис. – 4 тис. злотих. Втім велика частина біженців декларували менші заробітки, а саме менш як 3 тис. злотих. Незалежно від рівня освіти, у середньому українці отримують "на руки" близько 3,5 тис. злотих.

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Окрім того, соціальні виплати у Польщі отримують 31% мігрантів та 53% українців, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення. У порівнянні із листопадом минулого року, допомогу отримує менша кількість людей.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що у Польщі для українців стали доступними нові виплати. Біженцям обіцяли виплачувати по 820 злотих протягом трьох місяців.

Також з 1 січня у Польщі обіцяли збільшити виплати за програмою "500+" для біженців з України з дітьми. Зазначалося, що розмір допомоги зросте із 500 до 800 злотих.