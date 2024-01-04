Пільги для українців: у Литві продовжили важливе для біженців правило

Спеціальна пільга, яка дозволяє українцям не платити за проїзд у громадському транспорті в Литві, діятиме весь 2024 рік.

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Українці, які з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ виїхали за кордон і продовжують жити в Литві, зможуть і надалі безплатно їздити в громадському транспорті Вільнюса. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради самоврядування міста.

Зазначається, що таке право закріплено за громадянами України на весь 2024 рік.

"У 2024 році іноземці, які виїхали з України у зв'язку з військовими діями РФ, матимуть право на 100% знижку на проїзд у місцевих автобусах і тролейбусах загального користування", — ідеться в рішенні.

Безкоштовний проїзд за кордоном: у яких країнах українці ще можуть не платити

Швеція. У цій країні українці можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у столиці — Стокгольмі. Квитком для поїздки слугує паспорт або ID-картка громадянина України. Документ потрібно пред'явити на квитковій касі або водієві автобуса.

Словенія. Як повідомляли в посольстві України в Словенії, в LPP Ljubljana, українці, які прибули в країну через війну, можуть безкоштовно їздити в громадському транспорті Любляни до 4 березня 2024 року.

Водночас громадянам України потрібно звернутися до центрального відділення Potnicki center LPP, Slovenska cesta 56, щоб оформити спеціальну річну картку, що надає право на безоплатний проїзд.

Люксембург. У цій країні безкоштовний громадський транспорт по всій країні і для всіх. Так, можна подорожувати автобусом, потягом чи трамваєм. Купити квиток доводиться тільки в тому разі, якщо є бажання проїхатися першим класом у поїзді або перетнути кордон і виїхати в Німеччину, Францію чи Бельгію.

Чи повернуться біженці додому

Аналітики Центру економічної стратегії розглянули досвід біженців через війни в Боснії, Сирії, Афганістані та узагальнили дані. Виявилося, що найважливішими факторами для повернення біженців додому після війни є безпека, наявність житла або земельної ділянки, можливість заробляти на життя, порівняння загальних умов життя вдома та в країні, де перебувають біженці.

Як розповіла Фокусу директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова, у 2023-му в міграції з України жодних нових тенденцій не було.

"Насправді повертаються небагато людей. Когось не влаштовує життя за кордоном — щоб не говорили і не писали, влаштовує воно далеко не всіх", — сказала вона.

Що стосується прогнозів на 2024 рік, то, як зазначила Лібанова, тут усе залежить від того, чи закінчиться війна.

Нагадаємо також, раніше Фокус розповідав, хто з внутрішніх переселенців залишиться без фінансової підтримки з боку держави у 2024 році.