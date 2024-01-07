Кокаїн, ЛСД і гриби: журналісти WSJ зацікавилися, які наркотики вживав Ілон Маск

Однією з причин суперечливих висловлювань, невиразної мови і провокаційних витівок глави компаній Tesla і SpaceX може бути вплив заборонених речовин. Ілон Маск міг вживати наркотики на приватних вечірках у різних країнах, вважають журналісти.

Американський мільярдер, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск зловживав наркотиками, він вживав ЛСД, кокаїн, екстазі, гриби і кетамін. Керівники та члени рад директорів компаній думають, що в майбутньому це може вплинути на бізнес, пише газета The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на інформовані джерела.

Вживання заборонених речовин розглядають як одну з причин його часто протилежних поглядів, невиразної мови й провокаційних витівок. Автори матеріалу стверджують, що Маск балувався наркотиками на приватних вечірках по всьому світу, відвідувачі яких підписують угоди про нерозголошення даних і дають свої телефони на вході.

Ілон Маск раніше публічно курив марихуану і визнавав, що має рецепт психоделічного кетаміну. WSJ виявила щонайменше чотири епізоди, під час яких бізнесмен міг вживати заборонені речовини:

у 2018 році на вечірці в Лос-Анджелесі прийняв кілька таблеток кислоти;

2019 року — галюциногенні гриби на заході в Мексиці;

разом із братом Кімбалом Маск 2021 року вживав кетамін на вечірці в Маямі. Маск вживав наркотики разом із чинним членом SpaceX Стівом Джурветсоном.

Люди з оточення Маска кажуть, що 52-річний мільярдер продовжує вживати наркотики, особливо кетамін. Вони стурбовані, що ця звичка похитне його здоров'я.

"Ілон Маск — невід'ємна частина вартості всіх своїх компаній. Він піддає ризику активи інвесторів майже на 1 трлн доларів, десятки тисяч робочих місць і значну частину космічної програми США", — вказують співрозмовники.

Ілон Маск і наркотики — як це впливає на бізнес?

Директори компаній Ілона Маска не порушували офіційно питання про вживання наркотиків їхнім шефом. Однак певні кроки все ж були. Член ради директорів Tesla Лінда Райс пропонувала колегам провести розслідування не зовсім адекватної поведінки Маска, але ніхто не надав цим закликам значення. Наступною дією Райс стала відмова від переобрання до ради директорів у 2019 році.

Адвокат Маска Алекс Спіро сказав WSJ, що Маск "регулярно і вибірково проходить тести на наркотики в SpaceX і жодного разу не провалив тест". Стаття видання містить "й інші неправдиві факти", вказав він, але не назвав, що мав на увазі. Ілон Маск від коментарів відмовився.

У 2018 році Ілон Маск публічно вживав наркотики, що призвело до серйозних наслідків для бізнесу. Під час двогодинного інтерв'ю для подкасту Джо Рогана він покурив марихуану.

Ілон Маск курить марихуану під час двогодинного інтерв'ю для подкасту Джо Рогана

У відповідь на це NASA зажадало письмові гарантії того, що SpaceX дотримується федерального закону про заборону наркотиків на роботі.

Бувши генеральним директором і засновником SpaceX, Маск має допуск до секретної інформації. Інвестори часто заплющували очі на побоювання з приводу Маска, зокрема на його вживання наркотиків, особливо коли справи у Tesla йдуть добре, кажуть люди, близькі до ради директорів.

Нагадаємо, Ілон Маск разом із Дональдом Трампом і Семом Альтманом очолили список найнебезпечніших людей груп і організацій в інтернеті за версією американського журналу Wired. Трьох персонажів прирівняли до терористів ХАМАС і хакерських угруповань, які завдали шкоди організаціям на сотні мільйонів доларів.

Фокус раніше писав, що проєкт Ілона Маска Starlink зіткнувся із серйозною конкуренцією від компанії HughesNet. Оператор надає послуги супутникового інтернету зі швидкістю 100 Мбіт/с.