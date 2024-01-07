Проводив вечірку під час стрілянини в Празі: чеський міністр може піти у відставку, — ЗМІ

За словами Маріана Юречки, він не до кінця усвідомлював масштаби трагедії після стрілянини в Карловому університеті. За деякими даними, після завершення екстреного засідання уряду політик повернувся на захід.

У Чехії один із міністрів може піти у відставку після стрілянини в празькому університеті. Причиною стала організована вечірка. Про це повідомляє Ceske Noviny.

Мова про міністра праці та соціальних справ Чехії Маріана Юречку. Він готовий залишити свою посаду, якщо так буде потрібно, про що публічно заявив у дискусійній програмі на телебаченні.

Річ у тім, що відомство, яким він керує, зазнало сильної критики через те, що різдвяна вечірка продовжилася навіть після того, як стало відомо про трагічну подію на факультеті мистецтв Карлового університету.

Політик попросив вибачення у громадськості за те, що зробив неправильну оцінку ситуації і за подальшу комунікацію з цього приводу.

"Я ще раз прошу вибачення, тому що моя оцінка питання дострокового завершення різдвяного засідання була помилковою. Помилка полягала в тому, що я не оцінив це в той час таким чином, щоб закінчити всю зустріч", — заявив Маріан Юречка.

Окремо чеський міністр додав, що отримав повідомлення про стрілянину після 17:00, однак прочитав його лише о 18:26. Також вечірка нібито закінчилася тим, що він поїхав на засідання уряду, яке розпочалося о 21:00.

Водночас анонімні учасники вечірки кажуть, що після позачергового засідання уряду, на якому обговорювали стрілянину, глава Міністерства праці та соціальних справ повернувся на захід.

Прем'єр-міністр Петр Фіала додав, що Маріан Юречка припустився помилки і має все пояснити. Найголовніше, що він уже вибачився за те, що сталося.

"Учора (6 січня, — ред.), коли я говорив про це з прем'єр-міністром, я сказав, що готовий розглянути питання про свою відставку, якщо він це так оцінює", — заявив Маріан Юречка.

Обговорення цього питання відбудеться на національному комітеті партії, проте багато людей з оточення міністра не поділяють думки, що він має піти.

Нагадаємо, 21 грудня в чеській столиці 24-річний студент Давид Козак влаштував стрілянину в Карловому університеті, унаслідок чого загинули 14 осіб. За даними чеської влади, 24-річний хлопець міг надихнутися трагедіями в Брянську і Казані, де учні також приходили до навчального закладу зі зброєю. У обвинуваченого був великий запас боєприпасів, додали в поліції.