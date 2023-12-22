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"Надихнувся" трагедіями в РФ: влада Чехії поділилася новими деталями стрілянини в Празі

Давид Козак, стрілець, стрілянина, Чехія, Прага, університет
Фото: Скриншот | Поліція продовжує розслідувати масову стрілянину в чеському університеті

За даними чеської влади, 24-річний хлопець міг надихнутися трагедіями в Брянську та Казані, де учні також приходили до навчального закладу зі зброєю. В обвинуваченого був великий запас боєприпасів, додали в поліції.

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21 грудня в чеській столиці 24-річний студент Давид Козак влаштував стрілянину в Карловому університеті, унаслідок чого загинули 14 осіб. У матеріалі Express розповіли про нові подробиці трагедії.

Чеська влада почала перевіряти зв'язок між стрільцем, а також його повідомленнями у створеному Telegram-каналі, де він писав російською мовою. Найближчим часом має стати відомо, чи не вплинули на Давида Козака масові розстріли, які відбувалися на території Росії.

Давид Козак, стрілець, стрілянина, Чехія, Прага, університет Fullscreen
Поліція продовжує розслідувати масову стрілянину в чеському університеті
Фото: Express

Масовий розстріл у Празі: зв'язки з РФ

Як писав The Independent, одне з повідомлень у Telegram підтверджує, що вони можуть бути пов'язані між собою. Наприклад, ідеться про випадок у школі Брянська, який стався в грудні цього року. Недалеко від кордону з Україною дівчинка прийшла до навчального закладу зі зброєю.

За даними очевидців, стався інцидент під час другого уроку. Підліток із ім'ям Аліна вистрілила кілька разів зі зброї, яку взяла вдома в батька, після чого наклала на себе руки.

Другий випадок, про який ідеться в матеріалі, стався ще в травні 2021 року в Казані. 19-річний Ільназ Галявієв влаштував бійню в казанській школі, унаслідок чого загинуло 9 осіб, понад 20 дістали різні поранення.

Під час допиту він заявив, що "усвідомив себе Богом і почав усіх ненавидіти", тому зважився на кривавий теракт у навчальному закладі.

Масовий розстріл у Празі: що відомо

Сталася стрілянина близько 15:00 за місцевим часом у будівлі факультету мистецтв Карлового університету в центрі Праги. Давид Козак відкрив вогонь посеред будівлі та вбивав людей. Водночас він не вибирав своїх жертв, а діяв навмання.

Давид Козак, стрілець, стрілянина, Чехія, Прага, університет Fullscreen
Поліція продовжує розслідувати масову стрілянину в чеському університеті
Фото: Twitter
Давид Козак, стрілець, стрілянина, Чехія, Прага, університет Fullscreen
Поліція продовжує розслідувати масову стрілянину в чеському університеті
Фото: Twitter

Співробітники навчального закладу і студенти були змушені зачинятися в аудиторіях, підпираючи двері меблями, адже це міг бути їхній єдиний шанс врятуватися від розправи. У мережі також поширюють кадри, на яких студенти розташувалися на карнизі будівлі за вікном, щоб їх не знайшов стрілець.

Унаслідок цього загинули 14 осіб, а ще 20 були поранені.

Масовий розстріл у Празі: інші злочини

За деякими даними, перед тим, як влаштувати бійню, він убив власного батька.

До того ж деякий час тому в Клановицькому лісі чеської столиці сталося ще одне вбивство. Тоді загинув чоловік і немовля. Глава поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив, що слідство не відкидає версії того, що Давид Козак міг бути причетним і до цієї трагедії.

"Ми дуже серйозно працюємо з версією, яка наразі є цілком реальною, що нападник із філософського факультету також відповідальний за двох жертв, яких знайшли минулого тижня в Клановицькому лісі", — йдеться в повідомленні.

До слова, очільник поліції додав, що в стрільця був величезний склад зброї та боєприпасів, тож наслідки трагедії могли бути серйознішими, проте співробітникам правоохоронних органів вдалося цьому запобігти.

У результаті поліції вдалося ліквідувати стрільця.

Примітно, що обвинувачений був студентом історичного факультету університету й раніше не був судимий. Після стрілянини по всій країні було оголошено день жалоби.

Масовий розстріл у Празі: реакція влади

Президент Петр Павел заявив, що шокований тим, що сталося, і висловив свої співчуття тим, хто постраждав від дій стрілка. Прем'єр-міністр Петр Фіала також додав, що вся країна вражена цим жахливим вчинком.

"Важко знайти слова, щоб висловити, з одного боку, осуд, а з іншого — біль і скорботу, яких зазнає все наше суспільство в ці передріздвяні дні", — йдеться в повідомленні політика.

Наразі співробітники правоохоронних органів продовжують розслідування, адже мотив убивства залишається невідомим.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що в Японії чоловік влаштував стрілянину в лікарні та захопив заручників. Поліція оточила поштове відділення, де сховався стрілець. За попередніми оцінками журналістів, під дулом пістолета він тримав від двох до десяти осіб.