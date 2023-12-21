Є загиблі і поранені: в центрі Праги невідомий влаштував стрілянину

НП сталася на філософському факультеті Карлового університету. Стрільця ліквідували.

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У Чехії в центрі Праги сталася стрілянина. Невідомий почав розстрілювати людей просто у Карловому університеті. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє місцеве видання Indes.cz.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася на площі Яна Палаха у Карловому університеті на філософському факультеті. Кількість загиблих та поранених не уточнюється.

Зараз поліція з'їжджається до центру столиці Чехії.

За даними джерела видання, йдеться про "стрілянину, скоєну збожеволілим злочинцем".

У поліції Чехії уточнили, що нападника ліквідовано. Є кілька загиблих та десятки поранених.

Нагадаємо, що у США 57-річна жінка взяла заряджену вогнепальну зброю в кімнату з машиною МРТ. Пістолет апарат притягнув магніт. Внаслідок цього жінка отримала поранення в зад.

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