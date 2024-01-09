У Росії зійшли з рейок півтора десятка вагонів: подробиці НП (фото)

Внаслідок аварії порушено габарит сусідньої колії, втім постраждалих немає. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження за фактом сходження вантажних вагонів з рейок.

На Російській залізниці із рейок зійшло 14 вагонів після лобового зіткнення із поїздом, який їхав у протилежному напрямку. Про це повідомляють у Східно-Сибірській транспортній прокуратурі.

Інцидент стався 8 січня близько 19 години на перегоні Алеур — Бушулей Забайкальської залізниці. Спочатку у російській залізниці повідомили, що з рейок зійшло 27 вантажних вагонів, втім невдовзі заявили про сходження 14 вагонів.

Фото: Google Maps

Зазначалося, що внаслідок аварії порушено габарит сусідньої колії, втім постраждалих внаслідок інциденту немає.

Фото: Східно-Сибірська транспортна прокуратура

Також було зупинено на станції Чернишевськ чотири поїзди: "Чита – Благовєщенськ", "Москва – Владивосток", "Владивосток-Москва", "10 Москва – Владивосток".

Фото: МНС Росii

Через велику затримку для деяких пасажирів організували додатковий поїзд до Чити звідки для них організують два авіарейси. Наразі відповідні служби ліквідовують наслідків сходження та відновлення руху на цій ділянці. Також встановлюються причини інциденту.

Російські медіа повідомляють, що Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження за фактом сходження вантажних вагонів з рейок. Розслідування ведуть за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту.

Нагадаємо, у Росії на одній із трас, яка веде до Москви, сталася масштабна аварія. На дорозі зіткнулося близько 50 автомобілів, а затор сягав щонайменше 30 кілометрів. Повідомлялося, що імовірною причиною інциденту стали погано розчищені дороги. Внаслідок ДТП є загиблі та травмовані.

Також у Підмосков’ї у Росії ввели локальний режим надзвичайної ситуації. Причиною цьому стало аварія на теплотрасі, через що росіяни залишилися без опалення та гарячої води.