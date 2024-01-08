Friendly Fire із загиблими: росіяни влаштували масову ДТП на 50 автомобілів (фото, відео)

Рух у сторону Москви по трасі повністю заблокований. Імовірно причиною ДТП стали погано розчищенні дороги. Від багатьох автомобілів внаслідок аварії залишилися розкинуті по дорозі уламки.

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У Росії на одній із трас, яка веде до Москви, влаштували масштабну аварію із близько 50 автомобілів. Відомо, що є постраждалі та поранені. Про це повідомляє губернатор Новгородської області Андрій Нікітін.

На такий інцидент у Росії відреагував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він каже, що подібні дії в Ростовській області тимчасово зупинили просування в бік Маріуполя.

"4 російських потенційних окупантів знищено кліматичною атакою та френдлі-фаєр від росіян шляхом саботажу снігоприбирання", — йдеться у повідомленні.

ДТП сталася на трасі М-11 "Нева" Новгородського району. Російські медіа пишуть, що 10 людей отримали поранення, їх евакуюють до медзакладу. Серед постраждалих є двоє дітей.

Фото: Google Maps

Наразі рух до Москви по трасі є повністю заблокованим, правоохоронці організували об'їзд через трасу М-10 У Telegram-каналах кажуть, що станом на день затор через аварію сягав 30 кілометрів.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Від багатьох автомобілів внаслідок ДТП залишилися розкинуті по дорозі уламки. Велика частина автівок виявилася затиснутою між іншими автомобілями та вантажівками.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Імовірною причиною аварії стали погано розчищені дороги. Російські медіа пишуть, що відповідальними за очищення дороги займатимуться слідчі. Зокрема, Слідчий комітет у Новгородській області організував перевірку за фактом надання послуг, що не відповідає вимогам безпеки.

Губернатор області каже, що наразі росіянам, які опинилися заблокованими на трасі, організують пункт обігріву де роздаватимуть чай та канапки.

Тим часом жителі Росії скаржаться, що на цій трасі постійно їздять із перевищенням швидкості та навіть закликають вводити штрафи "як у Європі". Дехто скаржиться, що досі чекає оформлення ДТП, втім ніякого пункту обігріву для водіїв не облаштували.

Фото: Скриншот

Фото: Скріншот

Нагадаємо, нещодавно у Росії скаржилися на відсутність курячого м’яса у великих супермаркетах. У деяких великих містах цей продукт став дефіцитним, адже замість нього у магазинах пусті полиці.

Також у Підмосков'ї декілька десятків тисяч росіян залишилися без опалення та гарячої води у сильні морози. Причиною цього є аварія на теплотрасі. У Подольську навіть оголосили локальний лежим надзвичайної ситуації. Чиновники бідкаються, що через повторні запуски з’являються нові прориви на магістральній лінії, адже система замерзла.