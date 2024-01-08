Friendly Fire с погибшими: россияне устроили массовое ДТП на 50 автомобилей (фото, видео)
Движение в сторону Москвы по трассе полностью заблокировано. Предположительно причиной ДТП стали плохо расчищенные дороги. От многих автомобилей вследствие аварии остались разбросанные по дороге обломки.
В России на одной из трасс, ведущей в Москву, устроили масштабную аварию с около 50 автомобилей. Известно, что есть пострадавшие и раненые. Об этом сообщает губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
На такой инцидент в России отреагировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он говорит, что подобные действия в Ростовской области временно остановили продвижение в сторону Мариуполя.
"4 российских потенциальных оккупантов уничтожено климатической атакой и френдли-фаер от россиян путем саботажа снегоуборки", — говорится в сообщении.
ДТП произошло на трассе М-11 "Нева" Новгородского района. Российские медиа пишут, что 10 человек получили ранения, их эвакуируют в медучреждение. Среди пострадавших есть двое детей.
Сейчас движение в Москву по трассе полностью заблокировано, правоохранители организовали объезд через трассу М-10 В Telegram-каналах говорят, что по состоянию на день пробка из-за аварии достигала 30 километров.
От многих автомобилей в результате ДТП остались разбросанные по дороге обломки. Большая часть автомобилей оказалась зажатой между другими автомобилями и грузовиками.
Вероятной причиной аварии стали плохо расчищенные дороги. Российские медиа пишут, что ответственными за очистку дороги будут заниматься следователи. В частности, Следственный комитет в Новгородской области организовал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Губернатор области говорит, что сейчас россиянам, которые оказались заблокированными на трассе, организуют пункт обогрева где будут раздавать чай и бутерброды.
Между тем жители России жалуются, что на этой трассе постоянно ездят с превышением скорости и даже призывают вводить штрафы "как в Европе". Некоторые жалуются, что до сих пор ждут оформления ДТП, впрочем никакого пункта обогрева для водителей не обустроили.
Напомним, недавно в России жаловались на отсутствие куриного мяса в крупных супермаркетах. В некоторых крупных городах этот продукт стал дефицитным, ведь вместо него в магазинах пустые полки.
Также в Подмосковье несколько десятков тысяч россиян остались без отопления и горячей воды в сильные морозы. Причиной этого является авария на теплотрассе. В Подольске даже объявили локальный лежим чрезвычайной ситуации. Чиновники жалуются, что из-за повторных запусков появляются новые прорывы на магистральной линии, ведь система замерзла.