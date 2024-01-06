В России снова жалуются: с полок магазинов пропало куриное мясо (фото)

Как пишут российские медиа, в последние дни в магазинах практически невозможно купить курицу, несмотря на это, говядины и свинины продается достаточно.

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Жители России недовольны исчезновением куриного мяса с полок крупных супермаркетов. Дефицитным продукт стал сразу в нескольких крупных городах: в Екатеринбурге, Самаре, Челябинске и Ульяновске. Об этом пишет The Moscow Times.

Так, в Екатеринбурге россиянин жалуется, что мяса нет как в магазинах "Пятерочка" и "Чижик", так и в сети "Перекресток". По его словам, сначала магазины говорили, что продукт отсутствует из-за снегопадов, а позже из-за мороза.

Российский телеканал "Самара" также опубликовал фотографии пустых прилавков магазинов. Говорят, что нет ни куриных бедер, ни крыльев и другого куриного мяса. Несмотря на это, говядины и свинины в супермаркетах достаточно.

Жители жалуются, что обычно в магазинах все товары были в наличии, впрочем в последнее время не завозят мясо курицы.

Фото: Соцсети

О такой же ситуации рассказывают и жители Челябинска. Они говорят журналистам, что куриное мясо исчезло с полок 5 января. Однако якобы в областном Минсельхозе сообщают, что в регионе нет проблем с поставками этого продукта.

Журналисты пишут, что согласно данным Росстата с середины прошлого года в России ощутимо подорожала курица. К примеру, в июне стоимость этого продукта выросла на 6,8% до 193,48 руб./кг. В июле курица уже стоила в среднем 196,93 руб./кг.

В профильном министерстве объясняли повышение цен сезонностью, однако цены росли вместе с сокращением производства этого продукта.

В частности, в августе 2023 года производство куриного мяса, по сравнению с предыдущим годом, сократилось на 3,5%. Среди прочего, в прошлом году в России было зафиксировано пять вспышек птичьего гриппа, что привело к сокращению производства.

Напомним, в Подмосковье более 20 тысяч россиян остались без теплоснабжения в сильные морозы. Также люди рассказывали об отсутствии горячей воды и электроэнергии. Причиной этого стала авария на теплотрассе 4 января.

Вследствие этого в Подольске Московской области объявили локальный режим чрезвычайной ситуации. Местные чиновники говорят, что система замерзла и из-за повторных запусков системы появляются новые прорывы на магистральной линии и в домах.