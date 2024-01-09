"У Грузії століттями один ворог — РФ": президентка Зурабішвілі зробила категоричну заяву

Саломе Зурабішвілі підтримала позицію свого батька — відомого діяча Грузії — щодо Росії. Він свого часу був впевнений у необхідності об'єднання грузинського народу перед загрозою Москви.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна впродовж століть має одного ворога — Росію, але деякі цього не усвідомлюють і сьогодні. Про це йдеться у виданні "Грузия онлайн" із посиланням на висловлювання очільниці держави.

За словами Зурабішвілі, її предки й вона сама завжди мали відчуття того, що Росія не хоче встановлювати рівноправні відносини із країнами-сусідами.

"Можливо, дехто не усвідомлює цього, дехто — не хоче цього розуміти, а декого це влаштовує. Але це факт, який і сам ворог не приховує. У всьому простежується цей факт", — додала президентка.

Саломе Зурабішвілі припустила, в Росії хтось думає про те, що можуть бути інші відносини з сусідом. Але станом на сьогодні цього немає.

"Немає жодного знаку звідти, який би вказував на те, що Росія має свідомість чи бажання встановити рівноправні відносини зі своїми сусідами", — зазначила глава держави.

Зазначимо, що батько президентки — голова грузинської громади у Франції, публіцист, перекладач Леван Зурабішвілі (1906—1975 рр.) заявляв про можливість об'єднання народу Грузії "хоча б тому, що в країни один ворог — Росія".

Наразі Саломе Зурабішвілі підтвердила його думку.

"Це обов'язково. Не можливо, а те, що це обов'язково (це я успадкувала від батька). Можливо, дехто не усвідомлює цього, дехто — не хоче цього розуміти, а декого це влаштовує. Але це факт, який і сам ворог не приховує. У всьому простежується цей факт", — підкреслила Зурабішвілі.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що понад 30 років Кремль захоплює чужі території, але світ ніяк на це не реагує. Спочатку була Молдова, потім Грузія, а тепер Україна. У майбутньому з трагедією може зіткнутися хтось іще.

Раніше Грузія доєдналася до міжнародних санкцій і обмежила постачання автомобілів до РФ. Від 1 серпня 2023 року під заборону потрапили більшість авто зі США.