Втеча наркобарона Фіто: влада Перу оголосила надзвичайний стан на кордоні з Еквадором

Міністр внутрішніх справ Перу Віктор Торрес Фалькон направив на кордон з Еквадором контингент Управління спеціальних операцій.

Прем'єр-міністр Перу Альберто Отарола у середу, 10 січня, оголосив про надзвичайний стан на кордоні з Еквадором, де напередодні сталися надзвичайні події. Про це прем'єр повідомив на власній сторінці у соцмережі Х.

За словами Отароли, поліція Перу посилить заходи безпеки у прикордонній зоні із сусідньою країною, а на всьому північному кордоні Перу буде оголошено надзвичайний стан.

Очільник МВС Перу Віктор Торрес Фалькон наказав посилити контроль на кордоні з Еквадором, направивши туди "контингент Управління спеціальних операцій (Diroes) поліції Перу для посилення заходів безпеки на кордоні з Еквадором".

Уряд засудив насильство у сусідній країні та висловив підтримку її президенту Даніелю Нобоа. Солідарність із Еквадором висловив також уряд Парагваю.

Події напередодні

У понеділок, 8 січня, президент Еквадору оголосив надзвичайний стан терміном на 60 днів після втечі з в'язниці в Гуаякілі ватажка найбільшого в країні угруповання "Лос Чонерос" Адольфо Масіяса Вільямара на прізвисько Фіто.

Відразу ж після цього в Еквадорі сталося кілька збройних нападів, під час виконання яких постраждали не менше чотирьох поліцейських. Так, у вівторок, 9 січня, до приміщення державного телеканалу TC Televisión під час прямої трансляції ввірвалися люди у чорному та захопили у заручники кількох журналістів та співробітників. Хоча пряма трансляція не перервалася, на знімальному майданчику згасло світло і були чутні крики, звуки пострілів та побиття співробітників.

Як повідомив 9 січня на пресконференції мер Гуаякіль Акілес Альварес, за день не менше восьми людей було вбито і двох поранено в результаті нападів у різних районах.

У вівторок, 9 січня, глава Еквадору наказав збройним силам провести операцію проти двох злочинних організацій, оголосивши про режим "внутрішнього збройного конфлікту". Пізніше поліція затримала 13 нападників.

Президент Нобоа розпорядився забезпечити "мобілізацію та втручання збройних сил та національної поліції", щоб "гарантувати суверенітет і територіальну цілісність" країни. Очільник держави заявив, що "наркотерористичні угруповання" намагаються залякати уряд і відмовився вести з ними переговори.

Нагадаємо, у березні щонайменше п'ятьом журналістам, які працюють на теле- і радіостанціях в Еквадорі, надіслали послання з бомбами, одна з яких вибухнула.