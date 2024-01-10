Авіакатастрофа бомбардувальника B-1B: з'явилися OSINT-фото з місця аварії

Бомбардувальник врізався в землю поблизу злітно-посадкової смуги. Вартість літака B-1B Lancer перевищує 300 млн доларів.

OSINT-спільнота 9 січня показала фото розбитого стратегічного бомбардувальника B-1B Lancer, який зазнав катастрофи у Південній Дакоті. Про це зазначає у власному акаунті користувач соцмережі Х OSINTdefender.

Літак врізався в землю перед порогом злітно-посадкової смуги під час посадки на авіабазу Елсворт. Ціна одного такого літака перевищує 300 мільйонів доларів.

Що відомо про авіакатастрофу

Катастрофа сталася 5 січня цьогоріч під час виконання тренувального польоту. Зазначається, що в той момент спостерігалися погана погода і сильний мороз.

На борту бомбардувальника перебував екіпаж із чотирьох льотчиків. Усі вони успішно катапультувалися, ніхто не постраждав.

Авіабаза Елсворт тимчасово закрита для польотів. Причини аварії поки що не зрозумілі.

Нагадаємо, що 29 листопада біля берегів Японії зазнав аварії американський конвертоплан V-22 Osprey, внаслідок чого загинули 8 військовослужбовців. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність, а не помилка пілота.