Домовляється про підтримку України: Джорджа Мелоні провела переговори з Орбаном

За даними журналістів, успішний результат переговорів дасть змогу партії Орбана "Фідес" приєднатися до ультраправої політичної партії "Європейські консерватори і реформісти" разом із "Братами Італії" Мелоні.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні активно намагається умовити свого колегу, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, припинити протистояння з питання підтримки України з боку Європейського Союзу. Вона також націлена на поліпшення їхніх стосунків із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерела, просування в цих питаннях дасть змогу партії Орбана "Фідес" приєднатися. приєднатися до ультраправої політичної партії "Європейські консерватори і реформісти" разом із "Братами Італії" Мелоні, правою польською "Право і справедливість" і націоналістичною партією "Шведські демократи". Таким чином, це посилить пан'європейську партію ECR напередодні виборів до Європарламенту цього літа, на яких ультраправі групи, як очікується, доб'ються успіху. Наразі група має 62 мандати, або 8,26%.

Крім того, з приєднанням "Фідес" позиції ECR у Брюсселі зростуть і партія змагатиметься за те, щоб стати третьою за величиною в Європейському парламенті після виборів у червні.

Переговори підкреслюють зовнішньополітичні амбіції Мелоні, яка прагне забезпечити собі роль у ЄС як впливового перемовника.

Нагадаємо, 18 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що ЄС переніс екстрений саміт, на якому мало відбутися узгодження бюджету, а також голосування за виділення Україні допомоги, оскільки блоку "потрібно ще трохи часу, щоб переконати Угорщину".

Зі свого боку Віктор Орбан 21 грудня заявив, що країни ЄС можуть надати допомогу Україні, незважаючи на опір з боку уряду Угорщини. За словами угорського прем'єра, для цього в ЄС можуть укласти окрему угоду між 26 іншими державами-членами на саміті на початку 2024 року.