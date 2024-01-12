Чеський школяр захотів воювати за Україну та втік із дому, – ЗМІ

15-річний хлопець опинився на території Польщі у місті Перемишль. Для поїздки до України, щоб воювати проти російських агресорів, школяр ще вдома забрав свій закордонний паспорт.

Підліток з чеського міста Острова спакував вдома свій паспорт та залишив житло, щоб поїхати в Україну воювати проти російських загарбників. Про це повідомило видання Seznamzpravy.

В четвер, 11 січня, затримала 15-річного хлопця. Прикордонне управління в польській частині Сілезії, як йдеться у повідомленні, підтвердило інформацію.

З дому хлопець пішов в середу, 10 січня, але до школи не прийшов. Поліції надали детально інформацію батьки. Вони описали, у чому він був одягнений.

Чеські поліцейські надали колегам із Польщі відповідні дані. Правоохоронці, які служать у відділенні в чеському місті Хотебуз також були попереджені. Згодом польська поліція встановила місцеперебування телефону хлопця. З'ясувалось, що підліток вже опинився на території міста Перемишль, яке розташоване неподалік від кордону з Україною.

Для поїздки до України, щоб воювати проти російських агресорів, школяр ще вдома забрав свій закордонний паспорт. Він намагався перетнути польсько-український кордон, але завдяки міжнародній співпраці та представникам правоохоронних структур чеха без затримок доставили до Польщі. Згодом його повернули в Остраву.

Нагадаємо, 10 січня поліція у Львові повідомила, що 6-річний хлопчик, якого шукали батьки та поліція, пройшов у мороз кілометри пішки. Вони отримали інформацію про те, що о 15-й годині вийшов з однієї зі шкіл у Франківському районі й пішов у невідомому напрямку. Додому він так і не прийшов. Правоохоронці переглядали камери відеоспостереження та патрулювали містом. Згодом хлопчика помітили в селі Сокільники, неподалік Львова.