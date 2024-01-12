РФ купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів, — розслідування

За даними журналістів, вживану 20-річну техніку ASML, яка надходить до РФ в обхід санкцій, можуть використовувати для виробництва окремих видів військової техніки.

Від початку серпня 2023 року російська організація оголосила про ввезення 16 найменувань обладнання ASML, призначеного для виробництва мікрочипів. Про це йдеться в розслідуванні видання "Економічна правда".

Компанії в РФ, незважаючи на існуючі санкції, продовжують реєструвати ввезення десятків видів нідерландського обладнання від компанії ASML. Це обладнання сумісне з моделями верстатів, що використовуються на російських підприємствах. Протягом 2023 року компанія ТОВ "Крафттек" здійснила імпорт обладнання ASML на суму 1,8 мільйона доларів.

Виявилося, що це вживане обладнання ASML, яке вже старше 20 років. Власники застарілих літографічних машин з усього світу розбирають їх, а потім продають по частинах на різних маркетплейсах. Росія купує ці компоненти і збирає їх, подібно до конструктора. Вироблені мікрочіпи можуть бути використані для обходу санкцій і у виробництві певних типів військової техніки.

У джерелі підкреслюють, що нідерландська компанія ASML є світовим лідером у виробництві обладнання для створення мікрочипів. Офіційний представник компанії наголосив, що вони не підтримують співпрацю з Росією і не реалізують свої літографічні машини по частинах.

Раніше повідомлялося, що США підтримали законопроект про конфіскацію $300 млрд заморожених активів РФ. Ухвалений США законопроект дасть змогу використовувати російські суверенні активи в інтересах України.