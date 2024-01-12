У Сомалі бойовики захопили вертоліт ООН із українцями на борту, — МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що також на борту перебували п‘ятеро іноземців. У відомстві доручили вжити термінових заходів і взяли ситуацію під "особливий контроль".

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили захоплення чотирьох українців на території Сомалі, котрі були членами екіпажу гелікоптера місії ООН. Про це в пʼятницю, 12 січня, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам", — наголосив Ніколенко.

За інформацією речника МЗС, гелікоптер із громадянами України зазнав аварії. Їхні особи вже встановлені.

Як зазначив Ніколенко, разом із українцями на борту перебували також п‘ятеро іноземців.

В МЗС доручили терміново вжити необхідних заходів

Також речник Міністерства закордонних справ додав, що гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.

За його словами, в МЗС України доручили терміново вжити необхідних заходів посольству України в Кенії та Постійному представництву України при ООН у Нью-Йорку.

Наразі, як запевнив Ніколенко, триває зʼясування всіх деталей аварії, захоплення, стану українців. У МЗС намагаються встановити звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій.

"Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави", — ідеться в дописі.

Гелікоптер захопило збройне угруповання "Аш-Шабаб": деталі

Нагадаємо, 10 січня видання "Аль-Джазіра" повідомило, що в Сомалі збройне угруповання "Аш-Шабаб" захопило гелікоптер ООН. За різними даними, на борту перебували 8 чи 9 пасажирів із членами екіпажу.

Зазначається, що під час польоту на борту вертольота виникли технічні неполадки. Пілоти змушені були здійснити екстрену посадку в районі, який перебуває під контролем "Аш-Шабаб" і був захоплений бойовиками.

The Washington Рost пише, що радикали підпалили гелікоптер, а його екіпаж і пасажирів захопили.

Офіційний представник Могадішо повідомив, що на борту було 4 європейців і 5 африканців. Один член екіпажу загинув, двоє вважаються зниклими безвісти й, можливо, втекли, а решта були взяті в полон.

Представник збройних сил Сомалі майор Хасан Алі заявив, що на борту були двоє сомалійців і кілька іноземців.

Бойовики не взяли на себе відповідальність

У виданні додають, що угруповання "Аш-Шабаб" не взяло на себе відповідальність за атаку, але є основною ворожою силою в цьому районі. Група неодноразово захоплювала іноземних заручників, зокрема, медиків, і тримала їх у полоні роками. У 2018 році вони викрали німецьку медсестру, яка працювала з Міжнародним комітетом Червоного Хреста в Могадішо, столиці. Її так і не повернули.

Нагадаємо, що 10 червня 2022 року 25 дітей загинули через вибух боєприпаса в Сомалі. Дітлахи віком від 10 до 15 років знайшли мінометний снаряд і вирішили з ним пограти, що призвело до трагедії.

Також повідомлялося, що в районі Мар'їнки ЗСУ захопили в полон найманця із Сомалі, який воював на боці РФ.