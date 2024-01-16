У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 9 загиблих та десятки постраждалих (фото, відео)

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа повідомив, що потерпілих до лікарень доставляли 15 машин швидкої допомоги, на місці працювало 45 фахівців. Наразі 14 осіб знаходяться у тяжкому стані.

Вночі, 16 січня, міжміський пасажирський автобус перекинувся на трасі Мерсін-Анталія, унаслідок чого загинули 9 людей, ще щонайменше 30 травмувалися. За фактом події розпочато розслідування та призначено 2 прокурорів. Про це повідомляє TRT Haber.

У виданні зазначають, що автобус, який прямував з Мармариса в Мардін, врізався в огорожу на виході з тунелів біля району Єнікаш на шосе D-400 та перекинувся. Імʼя водія транспортного засобу наразі не відоме.

На місце аварії приїхали 112 бригад швидкої медичної допомоги, жандармерії, AFAD та пожежної охорони. Поранених було доставлено до лікарень.

За інформацією медиків, внаслідок ДТП загинуло 9 людей та 30 осіб отримали поранення.

Постраждалих доставили до лікарень у Айдинджику, Анамурі та Сіліфке. Через аварію на місці також працювали бригади пожежників та служби автодоріг.

Реакція влади на аварію

Губернатор Мерсіна Алі Хамза Пехліван також виїхав на місце інциденту, де отримав інформацію від офіційних осіб про аварію.

"Це справді нещасний випадок, ми всі постраждали. Я бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Як тільки ми отримали звістку про аварію, на місце події прибули наші пошуково-рятувальні та медичні бригади, а також співробітники жандармерії. Після аварії вони провели необхідні дослідження", — заявив Пехліван.

У Туреччині автобус влетів у загородження і перекинувся. Джерело: NTV У Туреччині автобус влетів у загородження і перекинувся. Джерело: NTV

Постраждалих доправили до лікарень

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що постраждалих до лікарень доставляли 15 машин швидкої допомоги, на місці працювало 45 фахівців.

"У автобусній аварії, яка сталася на вході в тунель Сариєр в районі Мерсін-Айдинджик о 01:19 вночі, 9 людей загинули, 30 людей отримали поранення, 14 з них у тяжкому стані. Нехай Бог милує наших загиблих громадян і висловлюємо співчуття їхнім рідним", — наголосив Коджа.

У Туреччині автобус влетів у загородження і перекинувся. Джерело: NTV

Розпочато досудове розслідування

Міністр юстиції Туреччини Їлмаз Тунч повідомив, що головна прокуратура Айдинджика почала розслідування інциденту.

"Наша головна прокуратура Айдинджика порушила судове розслідування щодо аварії, і було призначено 2 прокурорів". — зазначив Тунч.

Нагадаємо, 31 грудня в Польщі сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє українців. 40-річний водій автомобіля Audi a6 на повороті дороги зіткнувся боком з автомобілем Audi a4, що їхав із зустрічного напрямку.

Раніше, 17 грудня, у Словаччині, поруч із населеним пунктом Даргов, перекинувся автобус із 53 пасажирами, які прямували в Україну, і двома водіями. Постраждали дев'ятеро людей, зокрема діти.