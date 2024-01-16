Українка отримала рятівне лікування від раку, переїхавши до Колорадо (відео)

Мешканка Харкова Лариса відчувала деякі симптоми, але відносила їх до стресу та іншого через пережите в Україні, пояснила лікарка Дженніфер Маклеллан. Звичайний медогляд показав агресивну форму онкологічного захворювання, що розвивається.

Лікарі в американському штаті Колорадо допомогли українській біженці, у якої діагностували агресивну форму раку товстої кишки. Про це повідомляє "Голос Америки".

Лариса Євклієнко разом із матір'ю виїхала з Харкова в перший день початку повномасштабної війни.

"Будинок моєї мами був зруйнований. Частина даху була зруйнована. Ми змогли переїхати до США, але розуміли, що знайти другий дім буде непросто", — пояснила біженка.

Харків'янка зупинилася в місті Естес-Парк, де вже мешкала її донька Ірина. Після перенесеного стресу Лариса пройшла медогляд.

Українці у США успішно видалили ракову пухлину товстої кишки

"Це був звичайний медогляд. Тому що це рекомендується зараз із 45-річного віку. Їй було тоді, мені здається, 59 років. І до цього скринінг вона не проходила. У підсумку з'ясувалося, що в неї друга стадія раку", — пояснила докторка Дженніфер Маклеллан із медичного центру Естес-Парк. За її словами, захворювання мало агресивний характер і розвивалося, хоча очевидних симптомів не було.

"Вона зрозуміла, що в неї були якісь симптоми, але відносила це до стресу та іншого через пережите в Україні", — пояснила лікарка.

Витрати на операцію з видалення пухлини покрила програма допомоги біженцям Uniting for Ukraine. Більшу частину післяопераційних витрат узяв на себе Університет Колорадо. За словами Ірини, це врятувало життя її матері.

"На біопсію йде час, весь цей божевільний час очікування результатів тощо. Але доктор Маклеллан помітила це відразу. Вона знала, де саме. І зв'язала нас із найкращими фахівцями. Було дивовижно просто побачити, як група професіоналів своєї справи прийшла на допомогу", — пояснила донька.

Лариса була інженером в Україні, а тепер працює в магазині та намагається покращити свою англійську. Знайомиться з новими людьми з української діаспори.

"У США для всіх існує така превентивна операція, в Україні цього немає. Тому якби я залишилася вдома, з моїм захворюванням у мене були б проблеми. У США я помітила так багато нових медичних технологій. Рання діагностика і превентивна медицина дуже важливі", — сказала вона.

Майже 300 000 українських біженців переїхали до США з початку повномасштабного вторгнення завдяки спеціальній програмі.

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