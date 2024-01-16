Звинуватили в закликах до протестів: у Киргизстані затримали 11 журналістів, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, під час обшуків міліція вилучила у журналістів 162 предмети. Йдеться про документи, мобільні телефони, комп'ютери, фотоапарати, планшети та банківські картки.

У Киргизстані 16 січня затримали 11 журналістів-розслідувачів. У них вдома було проведено обшуки. Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

Повідомляють, що чинних і колишніх співробітників проєкту Temirov LIVE затримали на 48 годин.

У матеріалі йдеться про те, що співробітники МВС прийшли в будинок дружини журналіста-розслідувача Болота Темірова та директора Махабат Тажибек кизи, акина Азамата Ішенбекова і журналіста Сапара Акунбекова. Крім того, співробітники обшукали будинок Актілека Капарова і Сайпідіна Султаналієва. Потім на допит доставили Тинистана Асипбека, журналістку Айке Бейшекеєву, оператора Акилу Орозбекова, Максата Тажибека уулу і Жоодара Бузумова.

За словами журналістів, під час обшуків міліція вилучила 162 предмети. Йдеться про документи, мобільні телефони, комп'ютери, фотоапарати, планшети та банківські картки. Також обшуки було проведено в офісі проєкту Temirov LIVE. Звідти вивезли техніку, а потім опечатали двері приміщення.

Журналісти Киргизстану Фото: "Радио Азаттык"

Видання пише, що Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в публікаціях журналістів проєктів Temirov LIVE і "Айт, Айт Десе" було знайдено заклики до масових заворушень. Про яку саме публікацію йдеться — не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що ізраїльського футболіста затримали в Туреччині. Святкуючи забитий м'яч, півзахисник клубу "Антальяспор" Сагів Йехезкель підняв руку з написом "100 днів. 7 жовтня" і зіркою Давида. Гол ізраїльтянина дозволив команді уникнути поразки, але після матчу місцеві правоохоронці його затримали.