Шукав у фавелах вкрадений мотоцикл: у Бразилії вбили ексбійця ММА, подробиці

У 44-річного спортсмена викрали з гаража мотоцикл, про що Дієго Брага повідомив у себе в Instagram. Він вирішив спробувати знайти його самостійно у фавелах, але нарвався на злочинне угруповання.

У Бразилії був убитий колишній боєць ММА Дієго Брага, який випадково став жертвою одного з місцевих угруповань. Про це повідомляє MMA Fighting.

Йдеться про 44-річного спортсмена, який раніше активно займався змішаними бойовими мистецтвами. В один із днів він шукав втрачений транспортний засіб, однак це й призвело до його загибелі.

Почалася історія ще 15 січня. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Дієго Брага опублікував допис про те, що в нього з гаража викрали власний мотоцикл, і закликав усіх, кому щось про це відомо, відгукнутися.

Сам спортсмен сидіти без діла не збирався і поїхав шукати свій транспортний засіб у фавели, сподіваючись хоч щось дізнатися про злочинців або й зовсім знайти мотоцикл.

У результаті в цьому неблагополучному районі колишнього бійця ММА вбили члени злочинного угруповання Comando Vermelho, які вирішили, що Дієго Брага є представником злочинного угруповання, яке конкурує з ними. Це і стало причиною смерті 44-річного чоловіка.

Примітно, що Дієго Брага виступав у ММА з 2003 року, але кілька років тому закінчив кар'єру. Загалом він провів 32 поєдинки, з яких 8 закінчилися поразкою, один — нічиєю, а 23 — перемогою. Уже після завершення своєї кар'єри чоловік обрав шлях тренера зі змішаних єдиноборств і був главою команди Tropa Thai з Ріо-де-Жанейро.

До слова, окрему увагу в матеріалі було приділено тому, що той займався з дітьми фавелами, де власне і був убитий. Відомо, що в чоловіка залишився син.

Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що відомого коміка викрали і вбили після знайомства з таємничою жінкою із соцмереж. Чоловік дзвонив другу і повідомляв, що його тримають "під прицілом" і вимагають 2000 доларів викупу.