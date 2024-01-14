Виконував бойове завдання: на фронті загинув дельтапланерист Ілля Тарасюк (фото)

Спортсмен Ілля Тарасюк за мирних часів шив вітрила для дельтапланеристів усього світу, мав сім'ю, ходив у гори. Він загинув у бою з російськими окупантами взимку 2024 року.

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На російсько-українській війні загинув пілот дельтаплана Ілля Тарасюк, який нещодавно мобілізувався до лав ЗСУ. У складі підрозділу він виконував бойове завдання, але не повернувся з поля бою. Про загибель Тарасюка повідомила дельтапланеристка Юлія Бурлаченко на сторінці Facebook.

Повідомлення Бурлаченко з'явилось у мережі 11 січня. Спортсменка написала, що дельтапланерист загинув, "захищаючи Україну від російської наволочі". Інших деталей його загибелі не наведено.

Юлія Бурлаченко - про смерть Тарасюка Фото: Скриншот

Інформацію про останній бій Іллі Тарасюка опубліковано на сторінці Facebook благодійної організації Pilots Help Ukraine, створеної українськими дельтапланеристами для допомоги Силам оборони України. Вказується, що його підрозділ потрапив під удар російського дрона під час виконання бойового завдання. Також розповіли, що чоловік, який має дружину та доньку, потрапив у військо недавно. У мирному житті він шив вітрила для дельтапланів, на яких літають багато спортсменів світу.

Pilots Help Ukraine - про смерть Іллі Тарасюка Фото: Скриншот

На сторінці Facebook останній допис Тарасюка опублікований у травні 2023 року — він поширив допис про збір коштів на радіостанцію для двох розвідувальних батальйонів, які воювали під Бахмутом.

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У якому саме підрозділі перебував мобілізований спортсмен, не відомо. Чоловік проживав у Боярці під Києвом — інформація вказана на його сторінці у соцмережі. Також можна побачити світлини, на яких він ширяє на дельтаплані, перебуває у колі сім'ї та друзів, мандрує світом.

Ілля Тарасюк з донькою та дружиною (у військовій формі) Дельтапланерист Ілля Тарасюк - на тлі гір Ілля Тарасюк на дельтаплані Ілля Тарасюк і донька за мирних часів Ілля Тарасюк , український дельтапланерист

На сторінці Всеукраїнської федерації дельтапланерного спорту немає інформації про долю Іллі Тарасюка — останнє повідомлення опубліковане у серпні 2022 року.

Загибель на війні — деталі про долю спортсменів

Раніше Фокус розповідав про спортсменів, які стали до лав Сил оборони або залишилися в Україні після повномасштабного вторгнення. Наприклад, 29 грудня стало відомо про смерть відомого баскетболіста, який потрапив під масований ракетний удар РФ 29 грудня. 29 жовтня у мережі написали про смерть вихованця футбольного клубу "Динамо".

Тим часом у Міністерстві молоді та спорту України повідомили, що близько 300 спортсменів порушили правила виїзду за кордон для військовозобов'язаних. У спеціальному списку — імена тих, хто отримав дозвіл на виїзд на змагання, але не повернувся. Тим часом серед тих, хто залишився, пішов до ЗСУ і поліг у бою є і боксери, і футболісти, і гейм-дизайнери.

Нагадуємо, 3 січня у ЗМІ повідомили про загибель боксера з Миколаєва Артема Хана: матір сподівалась, що він у полоні, але пізніше стало відомого про його смерть у бою. 10 січня росіяни убили футбольного арбітра: він воював на лінії фронту під Запоріжжям.