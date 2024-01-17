Небо в диму: у Ростовській області горить поліефірний завод, є поранені (відео)

За інформацією губернатора області, поранення отримали двоє людей, вони доставлені до лікарні. Перед пожежею на заводі очевидці чули гучний вибух, наразі причини пожежі невідомі.

У Ростовській області в місті Шахти загорівся поліефірний завод. У небо піднялася густа хмара чорного диму. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що перед пожежею було чути вибух. Втім ніяких деталей поки що не відомо. За інформацією російського МНС, вогонь охопив цех по виробництву наповнювачів для матраців та подушок. На місці працюють пожежники. Втім наразі причину виникнення пожежі не називають.

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Також про пожежу повідомила депутатка Держдуми від Ростовської області Катерина Стенякіна. Вона написала спочатку, що на заводі "Авангард" стався вибух та на місце інциденту приїхав голова адміністрації. За її словами, житлові будинки не постраждали, однак є руйнування у виробничій будівлі.

Невдовзі депутатка додала, що внаслідок пожежі постраждало дві людини, їх госпіталізували. Наразі пожежники намагаються загасити вогонь, а працівники заводу відведенні на безпечну відстань.

Про те, що пожежі передував вибух, повідомляють російські медіа із посиланням на власні джерела в екстрених службах.

За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, про виникнення пожежі екстрені служби повідомили о 11:30. За попередньою інформацією, загиблих немає. Постраждалим людям надається допомога.

Також він спростував інформацію про те, що причиною інциденту міг стати безпілотник. У цей час в області не спрацьовували системи протиповітряної оборони. Він стверджує, шо причиною інциденту не могла стати атака БПЛА. За його словами, у цей час в області нібито не спрацьовували системи протиповітряної оборони

Фото: Скриншот

Зазначимо, завод "Авангард" у місті Шахти відкрили літом минулого року. Він став першим російським заводом з виробництва поліефірного штапельного волокна. Будівництво заводу розпочали у 2019 році.

На церемонії відкриття губернатор області заявляв, що імпортозамінне виробництво закриє потребу в штапельному волокні на 60%. На підприємстві працювало близько 400 осіб.

Нагадаємо, 13 січня під Санкт-Петербургом у Росії загорівся склад маркетплейса Wildberries. Ліквідувати пожежу намагалися понад 400 рятувальників. Розглядають версію, що причиною інциденту міг стати підпал.

Також раніше, 11 січня, у Підмосков'ї в Обухово загорівся робочий цех компанії, яка займається виготовленням акустичних підкладок із полімерних композицій, універсальних килимків, а також спортивних продуктів.