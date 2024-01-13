Усе небо в чорному диму: під Санкт-Петербургом загорівся склад Wildberries (фото, відео)

Працівники складу, намагаючись вибратися з вогняної пастки, стрибали з висоти третього поверху просто на бетон, оскільки евакуаційні виходи заблокував натовп.

Related video

Під Санкт-Петербургом (РФ), у Шушарах загорівся склад маркетплейса Wildberries, вогонь охопив уже 50 тис. кв.м. Інформацію про надзвичайну подію опублікував російський Telegram-канал SHOT у суботу, 13 січня.

Відомо, що пожежі присвоїли найвищий — п'ятий — рівень складності. Ліквідувати вогонь намагаються 422 рятувальники за допомогою 90 одиниць спеціальної техніки. Станом на 9:00 вогонь продовжив поширюватися і підійшов впритул до стоянки вантажівок далекобійників, розташованої поруч із палаючим складом. Під загрозою опинилися понад 12 фур. Як можна побачити на опублікованих фото, небо над Пушкінським районом Петербурга повністю затягнув густий чорний дим.

Зі свого боку росмедіа Baza з посиланням на власні джерела повідомило про те, що вогонь спалахнув на 7 поверсі складу з одягом. Перша сигналізація спрацювала на складі близько 4:20. Близько 7:30 працівники почали рятуватися з будівлі — багато хто стрибав з 2-3 поверху просто на бетон, бо біля аварійного виходу була сильна товкучка. Один із постраждалих отримав сильний опік ноги. Також ЗМІ написало про те, що за тиждень до пожежі на 1-му і 2-му блоці складу кілька разів спрацьовувала пожежна сигналізація. Щоразу спрацьовування було хибним. Тому, коли звук сигналізації пролунав уранці 13 січня, співробітники спочатку вирішили, що почалася навчальна тривога і їм нічого не загрожує.

Важливо

У Москві масштабна пожежа: горить ангар із дизельним пальним (відео)

Як одну з попередніх версій пожежі, як повідомляє РБК, розглядають підпал складського комплексу. Однак остаточні висновки буде зроблено після ліквідації пожежі та проведення експертизи.

Зі свого боку представники маркетплейса вже пообіцяли, що продавці отримають компенсацію за товари, пошкоджені під час пожежі на складі в Шушарах, а покупцям повернуть гроші за втрачені замовлення, повідомили в компанії. Зазначимо, що 2021 року Wildberries інвестувала у склад, де зараз вирує пожежа, понад 3 млрд рублів.

Нагадаємо, 11 січня в Підмосков'ї загорівся робочий цех. У МНС РФ повідомили, що для гасіння довелося залучити три пожежні гідранти, було прокладено 40-метрову магістральну лінію від річки Клязьми. Загалом залучили близько 120 фахівців і 36 одиниць техніки.

Також 9 січня повідомлялося, що у РФ за минулий рік показник пожеж зріс на 125%. Найбільша кількість пожеж сталася в Московській, Ленінградській і Свердловській областях та Краснодарському краї.