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Пожежа на заводі у Ростовській області: з'явилося відео вибуху (відео)

Марія Бобра
Фото: Скріншот | Пожежа на заводі у Ростовській області

Поки що офіційно причину вибуху не називають, втім губернатор Василь Голубєв заявляв, що причиною пожежі не могла стати атака безпілотників, адже в області не спрацьовували системи ППО.

У Ростовській області зросла кількість людей, які постраждали внаслідок пожежі на Шахтинському поліефірному заводі. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Пожежу ліквідували о 12:49 за російським часом. Вогонь охопив 360 кв. м. заводу. Зазначається, що загиблих внаслідок інциденту немає, однак постраждало дев’ять людей.

Фото: Скріншот

Зокрема, одній людини медичну допомогу було надано на місці, ще троє людей отримали опіки і п’ять людей отримали травми різного ступеня.

Про причини вибуху не повідомляють ні у російському МНС, ні представники місцевої влади. Втім очевидці розповідали, що перед пожежею чули гучний вибух. Невдовзі у соцмережах опублікували відео вибуху на заводі.

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Пожежа на заводі — що відомо

Про пожежу на російському поліефірному заводі спочатку написали Telegram-канали. Вогнеборці повідомляли, що вогонь охопив цех по виробництву наповнювачів для матраців та подушок.

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За словами депутатка Держдуми Катерина Стенякіна, перед пожежею на заводі пролунав вибух. Прилеглі до виробництва житлові будинки не постраждали, однак є руйнування на самому заводі.

Також губернатор області Василь Голубєв заявив, що причиною пожежі не могла стати атака безпілотників, адже у цей час в області не спрацьовували системи ППО.

Нагадаємо, 13 січня у Росії неподалік Санкт-Петербургу горів склад Wildberries. Через те, що евакуаційні виходи були заблоковані великою кількістю людей, дехто із працівників стрибав із третього поверху, аби врятуватися. Російські медіа повідомляли, що однією з причин пожежі може бути підпал.

Також раніше у Московській області горів цех із виробництва полімерних виробів на площі 8 тисяч квадратних метрів. Гасили пожежу близько 120 працівників МНС.