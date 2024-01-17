Пожежа на заводі у Ростовській області: з'явилося відео вибуху (відео)

Поки що офіційно причину вибуху не називають, втім губернатор Василь Голубєв заявляв, що причиною пожежі не могла стати атака безпілотників, адже в області не спрацьовували системи ППО.

У Ростовській області зросла кількість людей, які постраждали внаслідок пожежі на Шахтинському поліефірному заводі. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Пожежу ліквідували о 12:49 за російським часом. Вогонь охопив 360 кв. м. заводу. Зазначається, що загиблих внаслідок інциденту немає, однак постраждало дев’ять людей.

Фото: Скріншот

Зокрема, одній людини медичну допомогу було надано на місці, ще троє людей отримали опіки і п’ять людей отримали травми різного ступеня.

Про причини вибуху не повідомляють ні у російському МНС, ні представники місцевої влади. Втім очевидці розповідали, що перед пожежею чули гучний вибух. Невдовзі у соцмережах опублікували відео вибуху на заводі.

Пожежа на заводі — що відомо

Про пожежу на російському поліефірному заводі спочатку написали Telegram-канали. Вогнеборці повідомляли, що вогонь охопив цех по виробництву наповнювачів для матраців та подушок.

За словами депутатка Держдуми Катерина Стенякіна, перед пожежею на заводі пролунав вибух. Прилеглі до виробництва житлові будинки не постраждали, однак є руйнування на самому заводі.

Також губернатор області Василь Голубєв заявив, що причиною пожежі не могла стати атака безпілотників, адже у цей час в області не спрацьовували системи ППО.

Нагадаємо, 13 січня у Росії неподалік Санкт-Петербургу горів склад Wildberries. Через те, що евакуаційні виходи були заблоковані великою кількістю людей, дехто із працівників стрибав із третього поверху, аби врятуватися. Російські медіа повідомляли, що однією з причин пожежі може бути підпал.

Також раніше у Московській області горів цех із виробництва полімерних виробів на площі 8 тисяч квадратних метрів. Гасили пожежу близько 120 працівників МНС.