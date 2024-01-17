"Це крок назад": Трюдо заявив, що перемога Трампа на виборах у США ускладнить життя Канаді

Близько двох третин канадців, як інформує Reuters з посиланням на результати опитування, вважають, що американська демократія не зможе пережити ще чотири роки перебування Трампа при владі.

Якщо лідер Республіканської партії Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США в листопаді, це буде "кроком назад", який ускладнить життя Канади. Про це у вівторок, 16 січня, заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що "не може уявити день, коли з американцями коли-небудь буде легко". Трюдо назвав головним обов’язком будь-якого прем’єр-міністра — представляти та захищати інтереси Канади.

Трюдо разом зі своєю політичною силою прийшли до влади в листопаді 2015 року. Тоді у них були складні стосунки з Трампом під час його першого чотирирічного терміну перебування в Білому домі. У 2018 році американський президент звинуватив голову канадського уряду в слабкості та нечесності.

"Це було непросто вперше, і, якщо буде вдруге, це також буде непросто", — сказав Трюдо французькою мовою під час дискусії, організованої Торговельною палатою Монреаля.

Перемога Трампа, на його думку, буде "кроком назад". Трюдо назвав такий ймовірний результат "перемогою популізму, який відображає багато страждань і люті, не обов’язково пропонуючи рішення".

Видання звернуло увагу на результати опитування, яке відбулося в Канаді. Близько двох третин канадців, опитаних цього місяця, сказали, що американська демократія не зможе пережити ще чотири роки перебування Трампа при владі. Близько половини сказали, що Сполучені Штати на шляху до того, щоб стати авторитарною державою.

Канада, як йдеться у повідомленні, відправляє 75% свого експорту товарів і послуг до Сполучених Штатів і є особливо вразливою до будь-якого переходу США до протекціонізму. Коли Трамп прийшов до влади, він пообіцяв переглянути угоду про вільну торгівлю, яка пов’язувала Сполучені Штати. Канада і Мексика. Оттава витратила майже два роки на перемовини стосовно створення тристороннього пакту, який значною мірою захищав інтереси Канади.

Нагадаємо, 10 січня Трамп заявив, що США не допомагатимуть Європі, якщо на неї нападуть. За словами французького єврокомісара Тьєррі Бретона, про це американський політик заявив на засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.