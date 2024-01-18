Пакистан завдав ударів по Ірану у відповідь: загинули жінки та діти

Високопоставлений представник служби безпеки розповів, що країна здійснила атаки щонайменше по семи таборах, які використовували сепаратисти белуджі. Для цього використовували винищувачі ВПС та безпілотники.

Пакистан здійснив серію "високоскоординованих та точних" військових ударів по терористах на південному сході Ірану. Внаслідок атаки загинули кілька бойовиків. Про це у четвер, 18 січня, повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ країни.

"Сьогодні вранці Пакистан здійснив серію високоскоординованих і націлених точних військових ударів по притулках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Під час розвідувальної операції під кодовою назвою "Марг Бар Сармачар" було знищено низку терористів", — зазначають у відомстві.

У МЗС наголосили, що відповідні удари є проявом "рішучості Пакистану захищати свою національну безпеку від усіх загроз".

"Пакистан продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для збереження безпеки свого народу, що є священним і недоторканним", — йдеться у повідомленні.

Також у відомості заявили, що Пакистан поважає суверенітет і територіальну цілісність Ірану, проте єдиною метою ударів було "забезпечення власної безпеки та національних інтересів Пакистану, які є найважливішими та не можуть бути поставлені під загрозу".

"Іран є братньою країною, і народ Пакистану має велику повагу та прихильність до іранського народу", — наголошують у пресслужбі.

Відомо про загиблих унаслідок атаки Пакистану

Окрім того, Reuters з посиланням на іранські ЗМІ повідомили, що кілька ракет влучили в село в провінції Сістан-Белуджистан, що межує з Пакистаном. Внаслідок удару загинули троє жінок і четверо дітей.

Джерело в пакистанській розвідці повідомило виданню, що удари нанесли військові літаки.

"Наші війська завдали ударів по білуджських бойовиках в Ірані. Бойовики, на які спрямовані дії, належать до BLF", — розповів представник розвідки в Ісламабаді.

Високопоставлений представник служби безпеки Пакистану анонімно розповів The New York Times, що Пакистан завдав ударів щонайменше по семи таборах, які використовували сепаратисти белуджі. Він підтвердив, що для атаки Пакистан застосував винищувачі ВПС та безпілотники.

Іран завдав ракетного удару по Пакистану: що відомо

Нагадаємо, 17 січня видання Reuters з посиланням на МЗС повідомило, що Пакистан зробив серйозне попередження Ірану після того, як унаслідок порушення повітряного простору загинуло двоє дітей, а інші місцеві жителі дістали поранення.

Офіційна представниця МЗС Пакистану Мумтаз Захра Балоч заявила, що Пакистан рішуче засуджує неспровоковане порушення його повітряного простору, яке скоїв Іран.

За інформацією іранських державних ЗМІ, вони цілили по базах терористичної організації бойовиків "Джаіш аль-Адль" в Пакистані за допомогою безпілотників і ракет, а також знищили штаб-квартиру зазначеної терористичної групи.

Нагадаємо, 11 грудня на військову базу в Пакистані увірвалася вантажівка, начинена вибухівкою, за кермом якої перебували бойовики-смертники пакистанського руху "Талібан". Унаслідок вибуху загинули щонайменше 23 пакистанських військовослужбовців.