Трамп не підтримав угоду щодо кордону, від якої залежить допомога Україні

Колишній президент США вважає, що спікер Палати представників Майк Джонсон укладе "угоду, яка буде ідеальною".

Дональд Трамп, 45-й президент США, закликав Республіканську партію не йти на компроміс щодо договору стосовно кордону, від якої залежить підтримка України. Про це він заявив у Truth Social.

На його думку, не варто підтримувати договір, якщо це не припинить міграційних хвиль. Він висловив сподівання, що спікер Палати представників Майк Джонсон укладе "угоду, яка буде ідеальною".

"Не треба укладати угоду щодо кордону взагалі, якщо ми не отримаємо все, щоб припинити навалу мільйонів і мільйонів людей з нізвідки до нашої колись, але невдовзі знову, славної країни", – йдеться у дописі колишнього голови Білого дому.

Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Заява Трампа та реакція в Україні

Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram відреагував на заяву Трампа. Він звенув увага на заяву Джонсона, яку той зробив раніше. Спікер консультувався з Трампом щодо угоди стосовно кордону, але після зустрічі з Байденом у середу спікер Палати представників натякнув, що готовий до компромісу.

"Таке… не дуже це добре точно", – пояснив він.

Угода щодо кордону та рішення Байдена

Сенат працює над імміграційною угодою, яка обмежить можливість мігрантів з інших країн просити притулку у США. Її можуть ухвалити в обмін на нову військову допомогу для України, а також Ізраїля. Видання The Wall Street Journal зазначає, що такий договір має усі шанси бути схваленим, хоча республіканці висувають досить непрості умови.

Президент Джо Байден, як повідомили журналісти, готовий вести перемовини з республіканцями та піти на поступки. Це пов'язано не лише з забезпеченням допомоги Україні, але з критикою серед американських громадян, які не схвалюють його теперішньої міграційної політики та закликають її посилити.

Для обговорення фінансової допомоги Україні Байден 17 січня зустрівся з конгресменами. Однак зустріч у Білому домі, як інформує The New York Times, мало що дала для виходу з глухого кута в питанні стосовно допомоги нашій державі, оскільки спікер-республіканець Майк Джонсон наполягав на посиленні заходів щодо боротьби з імміграцією.

Нагадаємо, британський журналіст Домінік Лоусон у матеріалі The Sunday Times, опублікованому 14 січня, повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена може бути незацікавленою в повній і рішучій перемозі України над Російською Федерацією. Він зазначає невпевненість, яку виявляють західні лідери щодо подальшої військової підтримки України. На цьому тлі виділяється більш впевнена позиція керівника британського уряду Ріші Сунака.