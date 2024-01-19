"Виправдовував російську агресію": Естонія депортує з країни російського митрополита

У поліції дійшли висновку, що публічні заяви митрополита впливають на внутрішню безпеку Естонії і наголосили, що рішення щодо Решетникова стосується виключно його поведінки і не має жодного стосунку до Естонської православної церкви.

Естонія не продовжила дозвіл на проживання і змушує главу російської церкви Московського патріархату Євгенія покинути країну до 6 лютого. Про це пише естонське видання news.err.ee.

Міністр внутрішніх справ вважає, що діяльність Євгенія становить загрозу національній безпеці.

"Естонія вирішила відмовити митрополиту Євгенію або Валерію Решетникову в продовженні посвідки на проживання, тому що його публічні дії та заяви підтримують агресора, і він не змінив своєї поведінки, попри попередні попередження", — сказав Індрек Ару, керівник прикордонного бюро префектури Північ PPA.

Зазначається, що раніше з Євгенієм вже мали розмову представники МВС і пояснювали йому, щоб перестав у своїх заявах виправдовувати кремлівський режим і військові дії Росії.

"Попри попередні попередження, Решетников не змінив своєї поведінки, яка визнана несумісною з цінностями та правовим середовищем Естонії. Тому дії Решетнікова становлять загрозу безпеці", – повідомили в відомстві.

Посвідка на проживання Решетникова закінчується 6 лютого. Він мав дозвіл на проживання в Естонії протягом чотирьох років. Востаннє йому продовжували короткостроковий дозвіл два роки тому.

У поліції також розглядали запит щодо Решетникова і дійшли висновку, що його публічні заяви впливають на внутрішню безпеку Естонії. Служба внутрішньої безпеки Естонії також внесла свій внесок.

"ІСС констатує, що Патріарх Московський і всієї Русі Кирил, як предстоятель Російської православної церкви, послідовно виправдовував і підтримував криваву агресію кремлівського режиму проти України. Дії як Московського патріарха, так і митрополита Євгенія сприяли безпековій політиці Росії в Естонії", – йдеться в повідомленні.

В Естонії наголосили, що рішення не продовжувати посвідку на проживання Решетникова стосується виключно його поведінки і не має жодного стосунку до Естонської православної церкви Московського патріархату або її вірян.

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