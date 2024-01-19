У Польщі перекинувся автобус з українцями: є постраждалі (фото)

За словами речниці польської поліції Барбари Салчинської-Пирхлой, автобус виїхав на узбіччя і врізався в енергетичні бар'єри, після чого перекинувся і зіткнувся з деревом.

У четвер, 18 січня, у польському селі Вишниці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, в якому їхали громадяни України. Про це повідомила речниця поліції міста Бяла-Подляска Барбара Салчинська-Пирхла 19 січня.

Повідомляється, що 63-річний водій втратив контроль над автомобілем на повороті дороги. Він виїхав на узбіччя і врізався в енергетичні бар'єри, після чого перекинувся і врізався в дерево.

За даними польської поліції, постраждала 80-річна жінка. Решту учасників аварії було перевезено на тимчасове місце, підготовлене муніципалітетом Вишнице, в очікуванні запасного автомобіля.

Правоохоронці вважають, що водій не зміг відрегулювати швидкість через "складні дорожні умови". Експертиза показала, що він був тверезий.

У Польщі перекинувся автобус з українцями Фото: Поліція Польщі

"Пам'ятаймо, що зимова погода вимагає від водіїв особливої обережності й уважності, і, сідаючи за кермо автомобіля, ми несемо відповідальність за себе, пасажирів, яких перевозимо, а також за інших учасників дорожнього руху", — сказала Салчиньска-Пирхла.

Правоохоронці пов'язують аварію з погодою Фото: Поліція Польщі

Нагадаємо, 18 січня у пресслужбі поліції Тернопільської області повідомили, що на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече сталася ДТП. Два вантажні автомобілі та маршрутний автобус зіткнулися біля повороту до села Острів.

Раніше, 10 січня, у Львівській області сталося зіткнення автобуса VAN HOOL із трьома автомобілями: Dacia Lodgy, Mini Cooper і Skoda Octavia. Медична допомога знадобилася шістьом людям.