Аномальні морози, 14 жертв: пропагандистів РФ висміяли за висвітлення негоди у США

Російська пропаганда виділяє час для сюжетів про погоду в США. Водночас у багатьох російських регіонах протягом кількох тижнів спостерігаються відключення електроенергії, зокрема в Москві.

Ведучі російського державного телебачення опублікували сюжет про зимову погоду в США, розповіли про транспортний колапс у низці американських штатів за -20 градусів і зазначили, що Москва без проблем пережила 30-градусний мороз. Про це пише Newsweek.

Російська ведуча передачі "60 минут" Ольга Скабєєва під час ефіру на каналу "Россия-1" розповіла, що у США жертвами "аномальних морозів" нібито стали 14 осіб.

"The Independent повідомляє, що на півночі країни температура опустилася нижче 20 градусів — і люди замерзають просто на вулиці. Для них це вже аномалія. Сьогодні холодний фронт дійде до південних штатів. В Орегоні 60 000 людей вже залишилися без електрики", — заявила вона.

"Російська пропагандистка Скабєєва висміює низькі температури в Сполучених Штатах, у той час, як сотні тисяч росіян замерзають", — написав радник глави МВС України Антон Геращенко в X.

Сюжет на російському ТБ про холоди у США

У багатьох російських регіонах протягом кількох тижнів спостерігаються відключення електроенергії, зокрема в Москві. Деякі записують відеозвернення і виходять на вулиці. В одному з роликів росіяни кажуть, що вони мерзнуть і що у них немає іншого вибору, окрім як опалювати свої будинки газовими плитами, обігрівачами. Інші розпалюють багаття на вулицях, щоб зігрітися.

Коментуючи публікацію, користувач, який представився жителем Нью-Йорка, зазначив, що зовні справді похолодало, але в будинках тепло.

Я в Нью-Йорку. На вулиці дуже холодно, але у всіх вдома тепло. У Росії брешуть

Сніг у Нью-Йорку

Ще один користувач написав, що те, що вони згадали Орегон, його розсмішило.

"Я живу в Орегоні, ніхто не помирає через бурю і відсутність електрики протягом кількох днів. У нас є каміни, щоб обігрівати наші будинки... це не якась глухомань, як Росія. Незручно? Так. Небезпечно? Ні", — написав він.

Нагадаємо, що відключення тепла, води й світла, та інші комунальні аварії спостерігаються в половині регіонів РФ.

Також повідомлялося, що Нижній Новгород затопило окропом через прорив труби.