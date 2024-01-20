Боротимуться з погрозами з РФ: у Британії створили новий підрозділ поліції, — Reuters

За словами помічника комісара Метта Джукса, напередодні виборів кількість провокацій з боку ворожих держав збільшиться. В інтернеті вже більше дезінформації, ніж було минулого разу.

Поліція Великої Британії створила новий спеціальний підрозділ, який повинен буде боротися із загрозами, що походять від кількох ворожих держав. Про це пише Reuters.

Підрозділ британської поліції, який було анонсовано 19 січня, повинен буде боротися з небезпеками від Китаю, Ірану та Росії. Занепокоєння пов'язане з тим, що у 2024 році мають відбутися національні вибори і є ризик різних провокацій.

Глава британської поліції по боротьбі з тероризмом і помічник комісара Метт Джукс заявив, що загрози від перерахованих вище країн зараз "сильніші, ніж за часів холодної війни".

"Я не хочу скромничати. Ми говоримо про частини державного апарату Ірану, Китаю та Росії. Ми станемо найвідкритішою частиною британського безпекового співтовариства, що посилює відповідь на дії ворожих держав", — заявив Метт Джукс.

До речі, в матеріалі окремо згадується закон у сфері безпеки, який було ухвалено в Британії минулого року. Він має ускладнити шпигунство, крадіжку комерційних секретів і втручання в політичну систему Лондона. Новий підрозділ, як каже помічник комісара, повинен буде виконувати повноваження, які прописані в законі.

Також Метт Джукс додав, що зараз обсяг дезінформації в інтернеті набагато більший, ніж перед попередніми виборами.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Борис Джонсон може повернутися на посаду прем'єра Британії. За даними соцопитувань, рейтинги правлячої британської партії продовжують падати, тому депутати шукають можливості виправити становище до виборів. Представник колишнього міністра не коментував його політичних амбіцій.