Рон Десантіс вийшов із президентських перегонів у США і підтримає Трампа

Губернатор Флориди офіційно заявив, що не братиме участі у виборах. Джерело американських журналістів повідомляє, що йому не вистачило фінансової підтримки.

Губернатор Флориди Рон Десантіс вийшов із президентських перегонів у США. І заявив, що підтримає Дональда Трампа. Рішення він ухвалив після поїздки до Флориди та переговорів із донорами. Про це повідомляє CNN.

За словами джерела, знайомого з цим питанням, коротка поїздка губернатора Флориди Рона Десантіса до Флориди в четвер стала для нього "моментом перезавантаження", коли він уперше всерйоз заговорив про те, щоб вийти з президентських перегонів.

Десантис зустрівся з дуже невеликою групою своїх найближчих радників.

"Я думаю, йому просто потрібно було трохи часу, щоб зібратися з думками і визначити шлях уперед. Він ухвалив рішення самостійно і вирішив, що в його інтересах повернутися до управління штатом", — повідомив інсайдер.

Він охарактеризував настрій серед радників Десантіса як "такий, що розчаровує".

Рішення губернатора Флориди Рона Десантіса припинити свою президентську кампанію було ухвалено після кількох днів переговорів із донорами. На вихідних стало зрозуміло, що для продовження його кандидатури немає ні підстав, ні фінансової підтримки.

Заява Рона Десантіса

Десантіс і його дружина Кейсі ухвалили рішення в неділю вдень, здивувавши багатьох його рядових співробітників і прихильників.

"Не було грошей для продовження", — сказав CNN один із найбільших спонсорів Десантіса.

Рон Десантіс уже підтримав колишнього президента Дональда Трампа у відеоролику, що завершує його передвиборчу кампанію.

"Я пишаюся тим, що виконав свої обіцянки на 100%, і зараз я не зупинюся. Для мене ясно, що більшість первинних виборців-республіканців хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс. ... Хоча в мене були розбіжності з Дональдом Трампом, наприклад, щодо пандемії коронавірусу та піднесення ним Ентоні Фаучі, Трамп перевершує нинішнього чинного президента Джо Байдена. Це зрозуміло", — сказав він у своєму відео на X.

Він зазначив, що підписав зобов'язання підтримати кандидата від республіканської партії і виконує цю обіцянку.

"Він користується моєю підтримкою, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або до перепакованої форми розігрітого корпоративізму, яку представляє Ніккі Гейлі", — заявив Рон.

Як пише видання, це нищівний удар по багатообіцяючій кар'єрі колись висхідної зірки Республіканської партії, і його нездатність виправдати високі очікування близьких союзників і радників. Дехто вважає, що Десантису не вдалося перетягнути прихильників Трампа на свій бік. Інші вважають, що його команда недооцінила колишнього губернатора Південної Кароліни Ніккі Гейлі.

Нагадаємо, Верховний суд Сполучених Штатів розгляне питання про можливу дискваліфікацію колишнього президента Дональда Трампа від участі у внутрішньопартійних виборах (праймеріз) Республіканської партії у зв'язку з 14-ю поправкою до Конституції, що забороняє участь у "повстанні або заколоті". Цікаво, але поправку ухвалили 1868 року і поки що не використали.