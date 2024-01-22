У Чикаго підпалюють залізничні колії через рекордні морози (відео)

Колії нагрівають, щоб позбавити льоду та полегшити рух потягів у зв'язку з низькими температурами.

У Чикаго у зв’язку з сильними морозами нагрівають залізничні колії, щоб забезпечити рух потягів. У спільноті City Weather у Facebook опублікували подробиці.

Фахівці активували газові обігрівачі стрілок, які призначені для підігріву колій. Вони нагрівають їх та позбавляють льоду, щоб полегшити рух поїздів, попри непрості погодні умови.

Мороз у Чикаго порушив рух поїздів на Union Station, що призвело до 45-хвилинної затримки для пасажирів, які виїхали на роботу. Механічні проблеми, замерзлі рейки та стрілкові переводи спричинили затримки на різних лініях потягів.

Потяги метрополітену на північній та західній лініях Мілуокі були зупинені. Це не дало змоги ні в'їхати, ні виїхати зі станції. Північно-центральна лінія також зіткнулася з проблемами, що призвело до тривалих затримок щонайменше одного поїзда, який відправлявся з Чикаго.

Погода у США та низькі температури

Арктична погода принесла страждання більшій частині США в суботу. У Мемфісі, штат Теннессі, де мешканців закликали кип’ятити воду. Через низькі температури прорвалися водопровідні мережі міста.

Мороз настав після тижневих штормів, причиною яких є принаймні 67 смертей у США. Багато з них пов’язано з переохолодженням або дорожніми аваріями.

Величезна частина США була під попередженнями про холодний вітер, від Монтани до центральної Флориди. Особливо важко було на Середньому Заході. У суботу в Айові через вітер було мінус 26 за Цельсієм.

У Західній Вірджинії випало більше снігу, де метеослужба передбачила, що в суботу випаде ще 10 сантиметрів, разом із поривами вітру до 64 км/год, що призвело до падіння температури до мінус 29 за Цельсієм.

На західному узбережжі був сильний крижаний дощ. Дерева та лінії електропередач, уже вкриті льодом, можуть впасти, як попередила Національна метеорологічна служба.

На північному сході снігопади були зафіксовані велику територію, включно з Вашингтоном і Нью-Йорком. Групи допомоги роздавали їжу та одяг біля початкової школи в суботу мігрантам, які намагалися сховатися від морозу. У суботу на початку суботи холодний вітер опустився до мінус 28 за Цельсієм у Вермонті.

Нагадаємо, 22 січня Шторм Іша заблокував рух транспорту у Великій Британії та Ірландії. У деяких місцях пройшли сильні зливи, 26 попереджень оголосили про повені в Англії та 27 у Шотландії.