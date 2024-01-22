Ілон Маск прилетів до Польщі, щоб відвідати єврейський концтабір Аушвіц

За інформацією журналістів, гендиректор Tesla і SpaceX візьме участь у дискусії про антисемітизм разом з американським публіцистом Беном Шапіро на конференції в Кракові.

Глава компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск прилетів до Польщі для участі у міжнародному симпозіумі на тему протидії антисемітизму. Про це у понеділок, 22 січня, повідомляє РАР.

У виданні зазначають, міжнародний симпозіум щодо протидії антисемітизму, у якому бізнесмен повинен взяти участь, пройде в Кракові. Крім того, у межах заходу, який організовує Європейська асоціація, Маск приєднається й до церемонії у колишньому концтаборі Аушвіц.

Відповідні заходи організовано з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

У польських ЗМІ пишуть, що генеральний директор Tesla і SpaceX прилетів до Кракова пізно ввечері у неділю, 21 січня.

На симпозіумі він має взяти участь у дискусії з американським публіцистом Беном Шапіро про антисемітизм в інтернеті.

Нагадаємо, 18 листопада ЗМІ повідомили, що американський технологічний гігант IBM і Європейський Союз припинили рекламне співробітництво із соцмережею X, що належить Ілону Маску, на тлі побоювань щодо розпалювання антиєврейської ненависті та дезінформації на платформі.

27 листопада американський підприємець Ілон Маск здійснив візит до Ізраїлю, аби обговорити "необхідність дій у боротьбі зі зростаючим антисемітизмом в інтернеті".