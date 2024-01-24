У Монголії вибухнула вантажівка, яка перевозила 60 тонн газу: є жертви (відео)

Унаслідок пожежі загинули шестеро людей, багатьом людям надали невідкладну медичну допомогу. Понад десятеро осіб були госпіталізовані з опіками.

На території столиці Монголії Улан-Баторі в ніч проти середи, 24 січня, вибухнула вантажівка, яка транспортувала 60 тонн газу. Про це повідомляє місцеве видання News.

Унаслідок пожежі загинули шестеро людей, багатьом людям надали невідкладну медичну допомогу. Понад десятеро осіб були госпіталізовані з опіками. Інцидент відбувся в районі ринку "Дунжингарав".

Серед загиблих — троє співробітників служби екстреної допомоги та ще двоє людей. Водій вантажівки, за попередньою інформацією, живий.

Газовоз прямував із вантажем у Замин-Ууд. На перехресті транспортний засіб потрапив в аварію. Внаслідок вибуху бак вантажівки відкинуло на десятки метрів. Зайнялося понад 20 автівок. Влада дала рекомендації мешканцям району, де відбувся вибух, евакуюватися, аби не дихати шкідливими випарами.

Причину займання вантажівки вже з'ясовують правоохоронці. Зокрема, вони перевірять газове обладнання.

На місці події й надалі працюють фахівці. Їм вдалося ліквідувати загрозу розповсюдження вогню.

Нагадаємо, 1 січня в Москві відбулася масштабна пожежа. Пожежа охопила двоповерхову металеву будівлю з прибудовою, яка розміщується на території гірськолижного комплексу "Лата Трек" на Крилатській вулиці. Відомо, що в ангарі зберігали значну кількість дизельного палива.