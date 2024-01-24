У Болгарії депутати планують відібрати у росіян туристичний курорт "Камчія", – ЗМІ

Івайло Мірчев, депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", наголосив на зобов'язання щодо дотримання міжнародних санкцій проти Росії.

У Болгарії у власність держави мають намір передати великий російський туристичний курорт "Камчія". Для цього у парламенті вже готують спеціальний закон. Про це повідомляє Euractive.

Цим комплексом керують болгарські громадяни, які формально не підпадають під санкції ЄС. Він належить Москві та відомий як культурний, освітній, рекреаційний, спортивний, оздоровчий, діловий і конгрес-туризм.

Івайло Мірчев, депутат від коаліції "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", наголосив, що на болгарському узбережжі курорт діє як російський анклав. Він функціонує вже понад 14 років.

"Законодавча ініціатива давно назріла, особливо з огляду на тривалу війну Росії в Україні", – пояснив він.

Болгарський депутат звернув увагу на те, що міжнародні санкції проти Росії діють з 2014 року. Нові санкційні механізми приймаються у відповідь на невпинну агресію Росії. Країна, на думку Мірчева, може виконати свої зобов'язання щодо дотримання міжнародних санкцій, але цього варто ухвалити необхідно спеціальний закон.

Болгарія була єдиною країною-членом, яка вирішила не запроваджувати санкції проти жодного російського громадянина чи компанії зі списку санкцій Євросоюзу, оскільки юридичні процедури були розроблені так, щоб не працювати. Незадовго до початку масштабної війни проти України очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російський центр "Камчія" може бути використаний для поширення російського впливу в Європі. Директива Москви з'явилася на тлі блокування та конфіскації російської власності в інших країнах ЄС.

Нагадаємо, Болгарія, як повідомили 23 січня у Euractiv, наполягає на запровадженні тарифів і квот на імпорт українського зерна до ЄС. Міністерство сільського господарства цієї країни попереджає, що теперішня ситуація може спровокувати падіння внутрішнього виробництва та вплинути на безпеку країни в довготривалій перспективі.