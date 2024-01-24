У Росії оштрафували на 30 тисяч лікарку за необережну розмову з колегами: що вона сказала

Жінка перебувала у медичному кабінеті з іншими лікарями та поскаржилась, що її онуки сплять у коридорі. Виявилось, що розмову записали на диктофон.

В Росії засудили жінку, яка поскаржилась колегам на те, що її онуки змушені спати в коридорі через вторгнення ЗС РФ. Про це відомо з постанови Вілючинського міського суду Камчатського краю Росії.

Наталія Яценко працює лікаркою у міській лікарні Вілючинська та є громадянкою РФ. 18 липня 2023 року вона розмовляла з колегами у медичному кабінеті та поділилась думками про так звану "СВО" (так в Росії називають повномасштабну війну в Україні).

Жінка назвала Росію агресором та заявила, що ЗС РФ напали на Україну, переступивши чужий кордон зі зброєю. Вона зазначила, що Росія захопила українські землі, і тепер її онуки "майже щоночі сплять у коридорі". Окрім того, лікарка розповіла колегам, що на територію України "прийшла асоціальна частина населення Росії", і тепер через них гинуть діти.

Однак колеги Яценко виявились не згодні з її думкою. Спочатку одна з присутніх лікарок нібито намагалась її зупинити, а потім оголосила, що записала розмову на диктофон у телефоні.

Російський суд вирішив, що скарги на сон дітей у коридорі — це "спотворення" та "дискредитування" ЗС РФ та їхніх завдань "за межами території Росії".

Яценко не захотіла пояснювати свою поведінку, пославшись на Конституцію РФ. На судове засідання вона не прийшла.

Суд визнав лікарку винною та призначив їй адміністративне покарання — штраф на 30 тисяч рублів (за актуальним курсом це 9 тисяч гривень). На оплату штрафу жінці дали 60 днів.

Нагадаємо, під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з росіянами йому подарували талісман у кольорах прапора України.

Росіян обурило, що додому повернувся учасник "СВО" Георгій Повилайко. З’ясувалось, що чоловік мав провести за ґратами 24 роки за вбивство та зґвалтування, але замість цього три місяці повоював в Україні та приїхав у рідне місто.